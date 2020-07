Candidatos devem ter cadastro no gov.br para concorrer às vagas

Os interessados em disputar uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ficar atentos! O período de inscrições para o Sisu do segundo semestre (2º) deste ano terá início amanhã (07), e será encerrado na sexta-feira (10). Os candidatos só terão esse período para escolher as vagas e se inscrever no Sisu, por isso, é bom se preparar para não ter problemas no ato da inscrição, quando é exigida a senha do cadastro no portal de serviços do Governo Federal. Quem ainda não se cadastrou ou esqueceu a senha e precisa recuperá-la, deve providenciar esses dados com antecedência no acesso.gov.br.

O Sisu do segundo semestre (2º) de 2020 disponibilizará 51.924 vagas em 1.542 cursos, oferecidos em 57 instituições públicas de educação superior. A inscrição, na semana que vem, deverá ser feita na página do Sisu, em que o candidato já pode consultar a oferta das vagas por curso, instituição e município.

Ascom/ MEC