Capes apresenta em Londrina novo edital do programa Universidade Aberta do Brasil

O diretor Carlos Lenuzza, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao MEC, palestrou para coordenadores de diversos polos de municípios do Paraná

Ontem (31), foi realizada a palestra Perspectivas e Desafios para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), com Carlos Lenuzza, diretor de Educação a Distância e Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A ação aconteceu em Londrina, no auditório da Unopar/Pitágoras, com a presença de diversos coordenadores dos polos de municípios paranaenses.

O principal objetivo foi discutir as perspectivas e desafios para a UAB – instituição oferece cursos de graduação e pós-graduação e utiliza a metodologia de Ensino a Distância (EaD) – e informar sobre o edital Nº 09/2022, lançado recentemente pela universidade e que está pleno processo de funcionamento.

“Viemos debater os caminhos deste edital, a participação do Estado do Paraná e das diversas instituições que compõem a UAB, e as oportunidades, a partir deste edital. O objetivo é oferecermos educação pública de qualidade, principalmente na formação de professores, mas também na área de formação pública, e uma novidade, que é a destinação de vagas para o processo produtivo, buscando empregabilidade”, informou Carlos Lenuzza.

O diretor da Capes também falou sobre a importância da UAB polo Londrina, que foi um dos primeiros implantados no Paraná. “Londrina é um município forte, com alto poder produtivo, que nos traz muitas expectativas sobre a questão das demandas regionais. A medida que é uma região altamente industrializada, com atuação forte no setor agrícola, tem grandes chances de oportunizar formação dirigida a jovens que hoje estão sem emprego”, apontou.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, foi responsável pela articulação que permitiu a realização da palestra em Londrina. Representando o prefeito Marcelo Belinati no evento, ele contou que acompanha a UAB desde o seu início, quando foi lançado o seu primeiro edital, em 2006. “Sempre vi, na universidade, a oportunidade de levarmos – para os municípios que não teriam estrutura para implantar um campus de uma universidade federal – cursos de altíssimo nível, que valeriam da mesma forma como estudar em uma universidade. É uma grande conquista para a cidade ter um polo como este e trouxemos esta palestra para apresentar o novo edital lançado pela UAB, bem como pensarmos no polo do futuro, ou seja, a UAB para os próximos anos”, enfatizou.

A UAB Londrina é resultado de um convênio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a Capes. A universidade oferece estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino e aprendizagem dos cursos e programas de educação a distância.

O polo está localizado na região norte, na rua Luís Brugin, 615, e atende 2.598 alunos de diversos estados e de outros países, do PR, SP, MG, GO, MS, AM, RJ, MA, RO, BH, PE, RS, Itália, Argentina e Paraguai. Para o segundo semestre, a previsão é atender mais 225 alunos. São ofertados cursos de nível graduação e pós-graduação, atendendo principalmente o extrato da população com dificuldade de acesso à formação universitária presencial, por meio do uso da metodologia EaD.

A coordenadora do Polo UAB Londrina, Joice Baldassarre, disse que é fundamental discutir as perspectivas e desafios para a UAB, visto que a modalidade EaD tem obtido visibilidade e confiança da sociedade. Ela também destacou a importância do polo de Londrina, que está localizado em uma região estratégica na zona norte. “Há mais de 150 mil habitantes nesta região, ou seja, bem mais do que a população de 199 municípios do Paraná. Apesar disso, cerca de 25% da população considerada jovem dessa região não possui ensino superior, o que confirma a importância da universidade neste local”, disse.

Cerca de 30 cursos de graduação e de especialização estão previstos para serem realizados por meio da UAB Londrina, entre 2022 e 2024, entre eles o de Libras, de Gerontologia, de Gestão Hospitalar e de Segurança Pública.

Entre os presentes na solenidade, também estiveram a diretora administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Rosana Daliner, representando a secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes; o vice-prefeito da cidade de Astorga, Geovani Conti; os vereadores Professora Sônia Gimenes e Ailton Nantes; além de coordenadores dos Núcleos de Educação à Distância (NEADs) e das Instituições de Ensino Superior (IES).

Sobre a UAB

A UAB foi criada em 2005 pelo MEC, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos superiores, em instituições públicas, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. Seu sistema de ensino fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino superior e apoia as pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além disso, estimula a criação de centros de formação permanentes por meio do polo de apoio presencial. Atualmente, possui 62 polos ativos no Paraná.

Relação de cursos que serão ofertados, no polo Londrina, entre 2022 e 2024 segundo a CAPES:

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Ciências Biológicas, UEM, 1º Semestre 2024

Ciências Biológicas, UEM, 2º Semestre 2024

Física, UEM, 1º Semestre 2024

Física, UEM, 2º Semestre 2024

Pedagogia, Unicentro, 2º Semestre 2023

Pedagogia, Unicentro, 2º Semestre 2024

Letras, Unicentro, 2º Semestre 2023

Letras, Unicentro, 2º Semestre 2024

Tecnologo em Libras

Licenciatura da Computação, UEL, 1º Semestre 2023

Licenciatura da Computação, UEL, 2º Semestre 2024

Tecnologo em Libras, 1º Semestre 2023

Tecnológo em Segurança Pública, UEPG, 1º Semestre 2023

Tecnológo em Segurança Pública, UEPG, 1º Semestre 2024

Tecnológo em Gestão Hospitalar, UEPG, 1º Semestre 2024

Tecnológo em Gestão Hospitalar, UEPG, 1º Semestre 2023

Tecnológo em Gestão Hospitalar, UEPG, 1º Semestre 2024

Tecnólogo em Gestão Pública, UVPR, 1º Semestre 2023

Tecnólogo em Gestão do Turismo Ambiental, UVPR, 1º Semestre 2023

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Libras, Unicentro, 2º Semestre 2022

Ensino de matemática no ensino médio, Unicentro, 2º Semestre 2022

Atendimento educacional especializado (AEE), UEM, 1º Semestre 2024

Atendimento educacional especializado (AEE), UEM, 2º Semestre 2024

Educação de Jovens e Adultos, UFPR, 2º Semestre 2023

Formação de Professores de Português como língua Estrangeira, UFPR, 2º Semestre 2024

Tecnologia da Informática na Educação, UEL, 2º Semestre 2022

Especialização em Docência da Educação Infantil, UEPG,1º Semestre 2023

Relações Internacionais para Docentes da Educação Básica, Unila, 1º Semestre 2023

Gerontologia AEE, UEPG, 2º semestre de 2023

