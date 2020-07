CCE doa mais de 230 cestas básicas na região norte e para projetos da UEL

Professores e estudantes do Centro de Ciências Exatas (CCE) Centro de Ciências Exatas (CCE) arrecadaram 236 cestas básicas, na terceira edição da campanha do Centro. Das 236 cestas, 192 foram doadas - no último sábado (11) - a famílias do Residencial Flores do Campo; 31 entregues à Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (PROEX) que repassará a idosos; e 13 cestas foram doadas ao Serviço de Bem Estar à Comunidade (SEBEC) para serem entregues a estudantes da Universidade.

"Além das cestas entregues, doamos, também, 100 litros de água sanitária para os idosos", afirma o professor Silvano da Costa, diretor do CCE. "Na distribuição das cestas contamos com o apoio da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, nas pessoas dos majores Eguedis e Tordoro e do grupo Militares e Amigos, um grupo formado por militares da reserva".

Conforme o professor, as doações de cestas básicas podem sem feitas de duas formas. A primeira é por meio de um drive-thru, no estacionamento do CCE. O motorista doa a cesta, que é retirada do porta-malas do carro pelos servidores do Centro, evitando aglomerações. A segunda é por meio de depósito bancário, Caixa Econômica Federal, agência 3076, conta poupança 6808-4, operação 013, CPF: 485.594.749-00. "Também arrecadamos roupas, sapatos e brinquedos", afirma o professor.

Resultados - Desde o início da campanha, o CCE arrecadou 834 cestas básicas; 501 kits de higiene e 250 litros de água sanitária. "Além de 10 pacotes de bombom que levamos para distribuir às crianças. A arrecadação ocorre uma vez apenas no mês e a intenção é manter a campanha por tempo indeterminado", afirma o professor Silvano da Costa.