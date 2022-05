CESA abre inscrições para pós em Filosofia Política e Jurídica

Com 24 anos de existência, o curso se renova a cada edição, consolidando-se como formador de profissionais capazes de análises mais profundas sobre o contexto político-jurídico contemporâneo.

A partir da próxima quarta-feira, dia 18 de maio, estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Filosofia Política e Jurídica da Universidade Estadual de Londrina. A pós-graduação latu sensu é ofertada pelo Centro de Estudos Sociais Aplicados, por meio de um convênio com a FAUEL, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL. Os interessados têm até a tarde do dia 06 de julho para se inscreverem por meio do link:

http://www.uel.br/pos/filosofiapolitica/pages/ingresso---turma-2022-2.php.

Há 24 anos, o curso de Filosofia Política e Jurídica da UEL se propõe a fomentar a análise crítica dos principais problemas e desafios da atualidade que envolvem a relação entre direito, política, ética, tecnologia e a vida cotidiana. Com base no estudo dos principais pensadores da filosofia política e jurídica, o objetivo é qualificar profissionais para atuação tanto no universo acadêmico quanto na fundamentação mais profunda do exercício profissional em diversas áreas.

Estão disponíveis de 30 a 50 vagas com foco em profissionais do Direito, Filosofia, Administração, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Economia e Jornalismo, desde que atendam as normas propostas em edital. As aulas serão desenvolvidas em modo remoto, porém de forma síncrona, com início em agosto de 2022 e término em dezembro de 2023. Serão dois semestres letivos com aulas aos sábados, em período integral, e um semestre para desenvolvimento da pesquisa de conclusão de curso.

Ao se inscrever o candidato deve pagar uma taxa de R$ 81,00 e guardar o comprovante, que deverá ser enviado para o e-mail mestrados@uel.br juntamente com o comprovante de inscrição, diploma de graduação, RG, CPF certidão de nascimento ou casamento e reservista (se for o caso). Findo o prazo de inscrições, os candidatos passarão por um processo de seleção que terá como base a análise curricular. O resultado e a convocação para matrícula devem ser divulgados em 26 de julho. Outros detalhes e o edital com as normas podem ser encontrados na página do curso, na internet, https://www.uel.br/pos/filosofiapolitica.

(Lívia de Oliveira)