CIEE/PR tem quase 200 vagas de estágio abertas em Londrina e região

O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) tem perto de 200 vagas de estágio abertas na unidade de Londrina. São oportunidades para que estudantes dos mais variados cursos possam ingressar no mundo do trabalho.

Há mais de 50 anos, o Programa de Estágio do CIEE/PR é uma importante via de acesso ao primeiro emprego para jovens de todo o Paraná. Essa relevância se tornou ainda maior devido à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. De acordo com o gerente da Divisão de Operações do Interior do CIEE/PR, Enéas José Pereira Filho, “o estágio é uma etapa fundamental para que esses jovens se desenvolvam profissionalmente. Ele é importante também porque toda a experiência é acompanhada por um supervisor de estágio. Isso contribui para uma evolução sólida e segura”.

O Programa de Estágio do CIEE/PR é voltado para jovens que tenham a partir de 16 anos completos. Também é preciso estar matriculado regularmente no Ensino Médio, Educação Profissional de Nível Médio, Educação Profissional de Nível Superior, graduação, pós-graduação ou Educação Especial. É possível fazer a inscrição e verificar as vagas disponíveis pelo site do CIEE/PR (https://www.cieepr.org.br/). Para evitar aglomerações, durante a pandemia a maioria dos atendimentos é realizada a distância. Quem prefere ser atendido presencialmente deve entrar previamente em contato com a unidade do CIEE/PR na cidade para se informar sobre a disponibilidade de horários de atendimento ao público.

Asimp/CIEE/PR