Clube do Livro retorna com encontros para professores da rede municipal

Este mês, a obra debatida será “A Terra dos Meninos Pelados”, de Graciliano Ramos; projeto inclui atividades on-line e presenciais e será realizado até dezembro

A Secretaria Municipal de Educação (SME) retoma, nesta terça-feira (26), o Clube do Livro dos professores da rede municipal. Realizado desde 2018, o projeto foi paralisado em 2021 e, agora, retorna em formato híbrido, com atividades de abril a dezembro. O primeiro encontro presencial deste ano será promovido amanhã, às 19h, no Sesc Londrina Centro, que fica na Rua Fernando de Noronha, 264.

Com as inscrições esgotadas, o Clube do Livro prevê a participação dos 110 professores inscritos. Este mês, a obra debatida será A Terra dos Meninos Pelados, romance do escritor Graciliano Ramos que foi originalmente publicado em 1939. A cada mês, será trabalhado um livro diferente, todos já definidos por meio de uma votação aberta para os professores da rede.

Na lista de obras escolhidas, estão Coraline, de Neil Gaiman; O menino do dedo verde, de Maurice Druon; Viagem ao céu, de Monteiro Lobato; A Ilha Perdida, de Maria José Dupré; O Vento nos Salgueiros, de Kenneth Grahame; e Anne de Green Gables, da autora Lucy Maud Montgomery; entre outros.

A responsável pelo Clube do Livro, Aliny Perrota, que integra o Apoio de Língua Portuguesa da SME e o projeto literário Palavras Andantes, explicou que a iniciativa surgiu para promover um ambiente de leitura e discussões literárias aos professores da rede municipal. “É esse professor que forma o aluno leitor dentro das escolas, então é muito importante que ele seja um leitor e com um amplo repertório literário. Mas sabemos que a rotina do professor é muito corrida, e que muitas vezes não há tempo para leituras por prazer”, disse.

Mensalmente, o professor integrante do Clube do Livro terá a oportunidade de ler o livro, para si e seus alunos. Ao final de cada mês, haverá um encontro presencial para debater a obra lida, repassar as experiências da sala de aula e as impressões de cada um sobre a leitura. “O professor terá algumas tarefas no ambiente virtual. Isso inclui fórum de discussão, relatos de experiência e leitura de textos complementares referentes a cada obra lida. E também daremos um mimo, associado ao livro daquele mês, para cada participante dos encontros”, complementou Perrota.

As atividades on-line serão acessadas por meio da Escola de Governo da Prefeitura e, junto com os encontros presenciais, totalizam uma carga horária de 55 horas que, completadas, darão direito a um certificado.

