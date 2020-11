Colégio da zona rural representa região Sul em prêmio de gestão escolar

“Meus parabéns à equipe do Colégio e ao Núcleo Regional de Educação por essa indicação, é um orgulho para o Norte do Estado! Trata-se do resultado da dedicação e do comprometimento de cada um de vocês e dos alunos também”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, quando recebeu a notícia que o Colégio Estadual do Patrimônio Regina, que fica na zona rural de Londrina, foi escolhido para ser o representante da região Sul na etapa nacional do Prêmio Gestão Escolar.

A premiação é promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Ela busca reconhecer boas práticas e estimular a melhoria da gestão das escolas públicas. Neste ano, tem uma edição especial: Como as escolas estão enfrentando o desafio do afastamento social para manter o vínculo entre os atores escolares?

No Patrimônio Regina, que conseguiu manter 100% dos alunos participando do ensino remoto, a solução encontrada foi uma combinação de monitoramento das atividades e a comunicação com as famílias.

Segundo o Governo do Estado, o colégio concorreu, inicialmente, com 8 mil projetos de todo o Brasil. Depois, foi selecionado por um comitê entre nove escolas indicadas como referência da região Sul (três de cada estado).

Agora, competirá com quatro colégios que representam as quatro outras regiões do Brasil — um de Brasília (DF), um de Manaus (AM), um de Itacuruba (PE) e um de Jarinu (SP). O vencedor nacional será revelado em uma cerimônia de premiação que acontecerá em 10 de dezembro.