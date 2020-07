Colégio Interativa cria Rede de Negócios que integra pais e suas empresas

Muito antes da pandemia um projeto era idealizado e planejado pela equipe do Colégio Interativa, uma rede de contatos entre pais de alunos que pudesse gerar exposição, troca de conhecimento, serviços e suas empresas. “Acreditamos que os pais da nossa escola, além do relacionamento pessoal através de suas famílias, também possam compartilhar seus projetos, ideias e negócios criando uma rede sustentável de pessoas com propósitos e filosofias de vida que se complementam” comenta Paula Carvalho, coordenadora de marketing e responsável pela implantação do projeto Interativa Rede Negócios. O projeto dá a oportunidade de pais e responsáveis a se cadastrarem em uma plataforma online e participar de um catálogo de empresas, profissionais e serviços criados pela própria comunidade da escola. “São pessoas que já se relacionam e assim fortalecemos os laços entre nossa comunidade, afinal, somos mais de 600 alunos e juntos podemos participar ativamente da solução de problemas e fazer a diferença nos conhecendo melhor” diz Paula.

Lançado em momento muito relevante, durante a pandemia, onde é necessário buscarmos alternativas para nossos negócios, negócios, o projeto será permanente e deverá se expandir ano após ano, assim como a própria estrutura do colégio.

O cadastro de pais foi realizado durante os últimos 30 dias e a o link de acesso será disponibilizado a partir do dia 24 de junho através do site da escola (www.colegiointerativa.com.br). O catálogo virtual será aberto a todos que tiverem interesse em conhecer e utilizar as empresas e serviços que fazem parte da comunidade do Colégio Interativa.

Asimp/Colégio Interativa