Colégio Interativa desenvolve ensino híbrido para alunos na pandemia

O Colégio Interativa de Londrina já está colocando em prática uma nova ideia para que os alunos tenham o melhor aproveitamento possível das aulas mesmo nestes tempos de pandemia.

A escola está terminando os testes para colocar em funcionamento o Ensino Híbrido. Com o sistema um grupo de alunos de cada sala participa das aulas presenciais enquanto que os demais alunos da turma assistem ao mesmo tempo a aula online mas podendo interagir tanto com o professor como também com os demais colegas.

Para que isto seja possível, a Interativa instalou câmeras de vídeo e caixas de som nas salas. Os professores e alunos que estão nas salas podem conversar com os alunos que estão em casa, para trocar ideias, informações, discutir temas, etc.

Penso que os pais gostariam de saber o que é o Ensino híbrido e como seria possível ter a aula presencial e on-line simultaneamente

Estamos testando com um iPad fazendo a transmissão e jogando o áudio para as caixas de som da sala dessa forma os alunos presenciais e o professor ouvirão os alunos que estão em casa.

Segundo a diretora do Colégio Interativa, Jane Orsi, para que tudo funcione é essencial o envolvimento da família. Jane Orsi explica que a elaboração dos protocolos para o retorno às aulas e também para o ensino híbrido tiveram a participação de profissionais de saúde, arquitetura, engenheiros, professores e pais de alunos. “Os pais analisaram o protocolo, apresentaram sugestões. Esse protocolo está em constante construção e pode a todo momento ser melhorado para que os alunos e os profissionais da escola tenham a máxima segurança para trabalhar”, disse Jane Orsi.

Asimp/Colégio Interativa