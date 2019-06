Colégio Londrinense vai premiar estudantes com bolsas de estudo

Os alunos de escolas públicas e particulares de Londrina e região que estão cursando o 5º ou o 9º ano podem estudar em 2020 em um dos melhores colégios do Paraná com bolsas de estudo. Para isso, é preciso participar da Seletiva Londrinense, prova presencial que será aplicada neste sábado, das 9h às 13h, no Colégio Londrinense, e obter boas notas.

A inscrição para a Seletiva Londrinense deve ser feita no site www.qualidadelondrinense.com.br até o dia 13 de junho ou no dia da prova. Os atuais alunos do Colégio Londrinense não vão participar desta prova – eles vão enfrentar o Desafio Londrinense, programado para o segundo semestre.

A prova contará com questões objetivas sobre os conteúdos programáticos de cada série, e os estudantes mais bem classificados serão premiados com bolsas de estudo para o ano que vem. Em caso de empate na nota final, o critério de desempate será a ordem do cadastro, com benefício para quem fez antes.