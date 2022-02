Colégio Marista realiza plantão de véspera da UEL

Evento é presencial e vai debater questões de anos anteriores do vestibular

Vestibular da UEL deve movimentar mais de 22 mil candidatos na cidade

No sábado, 5 de março, véspera do vestibular da Universidade de Londrina (UEL), acontece o plantão da prova, com professores do Colégio Marista de Londrina. O aulão, que será gratuito e aberto ao público,trará dicas das áreas de conhecimento abordadas na prova.

Os professores de Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens e Redação vão criar uma mesa redonda por área do conhecimento debatendo questões importantes da UEL de anos anteriores e discutir os assuntos mais recorrentes. De acordo com o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Londrina, Nilson Castilho, o objetivo é repassar o conteúdo aprendido de forma leve. “Os dias que antecedem as provas são momentos de tensão, então queremos repassar os conteúdos, reavivar a memória dos estudantes e deixá-los tranquilos para o domingo”, explica.

A prova da UEL será aplicada no domingo, 6 de março, a partir das 14 horas, para mais de 22 mil candidatos em 58 locais diferentes.

Luiza Lafuente/Asimp