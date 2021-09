Colégio Positivo - Santa Maria oferece bolsas de estudo em Londrina

Inscrições para processo seletivo são gratuitas e abertas a todos os estudantes que concluem Anos Iniciais ou Finais do Ensino Fundamental em 2021

O Colégio Positivo - Santa Maria (Av. Maringá, 991 - Jardim Dom Bosco) abriu inscrições para o processo seletivo que vai distribuir 20 bolsas de estudos para o 6º ano do Ensino Fundamental e 1° série do Ensino Médio, em Londrina. O valor de desconto pode ser de até 50% para o Ensino Fundamental e até 100% para o Ensino Médio, dependendo da classificação do estudante. Para o Ensino Fundamental, são dez vagas em período regular, matutino ou vespertino, e dez vagas para o Ensino Médio em período regular, matutino.

As inscrições para o processo seletivo vão até 28 de outubro e podem ser feitas gratuitamente pelo site do colégio. As provas serão aplicadas no dia 5 de novembro e contam com questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História e Geografia. São 40 questões para quem disputa as bolsas para o Ensino Fundamental e 50 questões para o Ensino Médio. O resultado será divulgado no dia 12 de novembro. Mais informações e inscrições no site colegiopositivo.com.br

Informações e inscrições: https://colegiopositivo.com.br/diferenciais/concurso-de-bolsas/

Asimp/Colégio Positivo - Santa Maria