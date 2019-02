Começam pré-inscrições para exames da EJA Online

Estão abertas até 13 de março as pré-inscrições para os Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online 2019, da Secretaria da Educação do Paraná. A oportunidade é gratuita e voltada para qualquer pessoa, maior de 15 anos, que deseja retomar seus estudos e obter uma certificação no Ensino Fundamental.

Os exames são realizados em duas etapas, abordando as oito disciplinas do Ensino Fundamental Fase II (6º ao 9º ano). O participante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 em todas as provas poderá solicitar sua certificação no Ensino Fundamental, ou Declaração de Proficiência somente nas disciplinas em que obteve média.

Interessados devem ler atentamente o edital n.º 06/2019 – GS/SEED, com todas as informações sobre os Exames da EJA Online, imprimir e preencher o Requerimento de Pré-Inscrição (anexo IV do edital) e, então, procurar um dos 272 estabelecimentos de ensino credenciados, levando original e fotocópia de documento de identificação para fazer a pré-inscrição.

A lista completa de escolas que participam dos Exames da EJA Online e outras informações estão disponíveis em http://www.educacao.pr.gov.br/eja.

“Os Exames da EJA Online são uma oportunidade de continuidade de estudos, principalmente para pessoas que trabalham e não podem frequentar a Educação de Jovens e Adultos regular, bem como para estudantes que precisam concluir apenas uma ou duas disciplinas para obter sua certificação”, explica a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, Marcia Dudeque.

As escolas publicarão uma lista de candidatos cuja pré-inscrição foi homologada ao menos duas semanas antes da aplicação dos exames, período em que os interessados devem ir até a escola retirar seu comprovante de inscrição, que deverá ser apresentado no dia das provas.

PROVAS - As provas são aplicadas ao longo do dia em computadores dos laboratórios de informática das escolas credenciadas, exceto a redação, que é escrita em uma folha própria e corrigida por um professor no local. Elas têm duração de 1h30, menos as de Língua Portuguesa e Redação, que duram 2h.

Veja as etapas para fazer os Exames da EJA Online:

1ª Etapa

Pré-inscrições: 25/02 a 13/03

Divulgação das pré-inscrições homologadas: 14/03

Exames: 28/03

Disciplinas: Língua Portuguesa e Redação, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Matemática, Ciências, Educação Física, Arte

2ª Etapa

Pré-inscrições: 01/04 a 12/04

Divulgação das pré-inscrições homologadas: 15/04

Exames: 30/04

Disciplinas: Língua Portuguesa e Redação, Matemática, História, Geografia, Educação Física, Arte.

