Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva em julho

Estão abertas as inscrições para o 5º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, que será realizado de 15 a 17 de julho, em Londrina. Com o tema central "Cuidado em saúde a serviço da vida", o evento terá na programação oito conferências, cinco palestras, sete mesas-redondas e 30 minicursos.

Os interessados podem se inscrever e submeter trabalhos para apresentação no endereço 5º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva. A submissão de trabalhos e relatos de experiências segue até 22 de abril.

O evento ocorre juntamente com a 6ª Mostra Paranaense de Pesquisas em Saúde e o 5º Prêmio Inova Saúde Paraná. O objetivo é contribuir para a expansão e a qualificação da saúde no Paraná, propiciando oportunidade para os participantes aprofundarem conhecimentos, além de aprimorar competências e discutirem as temáticas prioritárias de saúde do Estado.

A coordenação geral é do professor João José Batista de Campos, do Departamento de Saúde Coletiva, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A promoção é do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (iNESCO) e tem copromoção do Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA), Secretaria Municipal de Saúde de Londrina (SMS) - Prefeitura de Londrina e Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL).

O evento recebe o apoio das Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), e dos Conselhos de Saúde CONASS, CONASEMS, COSEMS e CES Paraná.

Mais informações no site do Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva.