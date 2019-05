Congressos dos Advogados Criminalistas da OAB-Londrina começa dia 4 de junho, com presidente do Conselho Federal

Com a presença de grandes nomes, a OAB-Londrina, por meio da Comissão dos Advogados Criminalistas, realiza o III Congresso dos Advogados Criminalistas, nos dias 4 e 5 de junho.

A primeira atividade será a apresentação dos trabalhos inscritos, na manhã do dia 4, durante a II Encontro Científico.

A cerimônia de abertura está marcada para 19 horas, com palestra de Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da OAB, sobre "O papel da advocacia brasileira frente ao Sistema de Justiça Criminal". Também profere palestra na primeira noite a coordenadora e professora do curso de especialização em Direito Penal Econômico da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), Flavia Rahal.

A programação do dia 5 terá início às 9 horas, com debate sobre Projeto Anticrime, reunindo como debatedores os advogados Walter Bittar e Marcos Ticianelli, o procurador da República Raphael Otávio Bueno dos Santos e o Promotor de Justiça Lucilio De Held Junior. Como mediador, atuará o juiz de Direito Luiz Valério dos Santos.

Á noite, a partir das 19h15, terá palestra sobre “Os equívocos do Pacote Anticrime, com Marcelo Semer, membro e ex-presidente da Associação de Juízes para a Democracia. Também irão palestrar o advogado e professor José Carlos Cal Garcia Filho, sobre “Investigação defensiva: prerrogativas e direito de defesa”; e o membro e ex-presidente do Tribunal de Ética da OAB Antônio Acir Breda, sobre “Métodos Ocultos de Prova e o Devido Processo Legal”.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo Sympla, no link http://bit.ly/2IYkmsr