Consulta de vagas do sistema está disponível; inscrições ocorrerão de 7 a 10 de julho

São 51.924 vagas em 57 instituições de ensino superior públicas

A consulta de vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está disponível. Os dados podem ser acompanhados pelo site do Sisu. Os estudantes têm acesso às instituições, aos locais e aos cursos que serão oferecidos.

As inscrições do Sisu iniciarão dia 7 de julho e vão até 10 de julho. Durante esse período, uma vez por dia, o Sisu irá calcular a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados.

As notas de corte para cada curso são baseadas no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição e não garante a seleção para a vaga ofertada.

O sistema não faz o cálculo em tempo real. A atualização da nota de corte será realizada sempre à meia-noite e ela é modificada de acordo com a nota dos inscritos.

Além disso, no site e no aplicativo, o estudante pode acompanhar sua inscrição. As plataformas permitem acesso às classificações parciais, ao resultado final e à lista de aprovados.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

