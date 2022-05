Cornélio Procópio: A UTFPR Campus tem orgulho em apresentar os projetos de extensão oferecidos pela universidade

Os projetos de extensão provocam impacto e transformação social através da relação da universidade com outros setores da sociedade, proporcionando uma atuação transformadora voltada para as necessidades da comunidade e proporcionando desenvolvimento social e regional. Além de ter um papel ativo na formação do aluno, proporcionando um aprendizado que vai além dos espaços tradicionais da universidade e de seus conhecimentos sistematizados. O estudante aprende para a vida e sai melhor capacitado para o mercado de trabalho.

As atividades de extensão da UTFPR Cornélio Procópio foram reconhecidas nos dois últimos anos pela sua atuação em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável através do selo Sesi ODS. Em 2020 pelas boas práticas relacionadas a prevenção da Covid-19 e ações pós-pandemia e em 2021 pela contribuição dos projetos do programa de extensão “Lúdico” e do projeto “Abrindo Portas: Inglês para todos” em prol do ODS 4: Educação de Qualidade.

Atualmente temos mais de 30 projetos de extensão nas mais diversas áreas: Comunicação, Cultura, Direito humanos, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e produção e Trabalho. Você pode participar dos projetos como aluno ou como parte da comunidade externa. Para conhecer mais sobre os projetos procure pelo Departamento de Extensão (DEPEX) e pela Diretoria de Relações Empresariais e Comunitária (DIREC) ou acesse o site da DIREC:

DIREC-CP: http://direc.cp.utfpr.edu.br/

Fernanda Mamprin/Asimp