Cornélio Procópio: Escolas municipais retornam com aulas presenciais

Após 17 meses de paralização provocada pela pandemia, aconteceu, na segunda-feira (17), o retorno às aulas das quinze escolas da rede municipal Cornélio Procópio de forma presencial do primeiro ao quinto ano. Acompanhada de toda sua equipe pedagógica, a secretária municipal de Educação, professora Maria Lídia Funari, acompanhou pessoalmente essa volta às atividades.

“Pudemos observar a ansiedade, a expectativa de todos, diretores, equipes, professores, servidores, pais e, principalmente, os alunos. Era muito visível a ansiedade deles nesse retorno”, relatou a secretaria. Ressaltou mais uma vez que todas as instituições escolares do município estão cumprindo rigorosamente os protocolos de biossegurança que foram estabelecidos em conjunto com a Vigilância Sanitária do município. Adiantou que também o setor de transporte, assim como, a merenda escolar já estão funcionando de forma a garantir todas as condições necessárias a esse retorno.

Disse que daqui para frente, é trabalhar com cautela, observando e avaliando os resultados dessa primeira quinzena. “Tudo correndo bem, no próximo dia 30, iniciaremos com os prés 4 e 5 anos das escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantis (CMEIs), para alunos a partir de 2 anos”, acrescentou.

Disse também que as atividades impressas estarão garantidas para os pais que ainda não se sentem seguros em autorizar o retorno de seus filhos, como também, para as turmas para as quais será necessária e escala dos estudantes. “Se determinada turma estiver com muitos alunos que tenham aceitado retornar, como as salas têm capacidade máxima, faremos revezamentos semanais”, exemplificou.

A Secretaria Estadual do Paraná já liberou o protocolo e passou esse distanciamento nas salas de aula para 1 metro para que mais alunos possam retornar. No município, entretanto, como a volta está começando agora, a secretaria segue a recomendação do prefeito Amin Hannouche que pede cautela máxima nesse processo de retorno, com 1,5 metro como foi estabelecido inicialmente. (Comunicação/Prefeitura)