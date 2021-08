Cornélio Procópio marca para o dia 16 o retorno gradual às aulas presenciais

A Prefeitura de Cornélio Procópio autorizou a retomada das aulas presenciais para as escolas públicas municipais a partir da segunda-feira do dia 16 de agosto. Inicialmente, retomam as atividades as turmas de 1º ao 5º ano. Já a partir do dia 30, retornam as escolas dos Prés-4 e 5.

A informação foi prestada pela secretária municipal de Educação, professora Maria Lídia Funari. Informou que a decisão foi tomada em comum acordo com o prefeito Amin Hannouche, após a realização de uma pesquisa com os pais de crianças do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e APAE.

“A partir de um prolongado estudo, planejamos o retorno presencial seguindo rigorosamente os protocolos de biossegurança. A pesquisa que fizemos foi bastante dividida com cerca de 55% dos pais não optando pelo retorno nesse momento. Mas, acreditamos que, com o transcorrer do tempo, possam se sentir mais seguros com a opção de retornar ou não”, disse a secretária.

Reorganização

Maria Lídia explicou que no momento retornam os estudantes cujos pais responderam à pesquisa já que as escolas se reorganizaram de acordo com o número de alunos. Segundo ela, tudo foi planejado levando-se em conta a área da sala; distanciamento, para se estabelecer o número de alunos que vai ocupar o espaço em todos os dias, sujeito à escala se for o caso.

“O momento agora é de pensarmos na segurança de todos, tanto dos profissionais de educação quanto dos alunos. Nada substitui o presencial, mas temos que pensar, no entanto, dentro das possibilidades que se apresentam no momento. Se os índices forem melhorando, acreditamos que logo poderemos ter uma ocupação maior nas salas”, otimizou.

Para o retorno às aulas, a Secretaria Municipal de Educação providenciou um kit completo de prevenção contra a Covid-19. Entre as providências constam máscara reutilizável; garrafa de água individual, entre outras. Aos alunos que não optaram por retornar e os que vão fazer a escala, seguirão recebendo a entrega das atividades impressas repassadas pelas escolas com as datas marcadas. “A decisão do retorno cabe aos pais. A que eles tomarem, estaremos na Educação para apoiá-los”, concluiu Maria Lídia.

blogdomarcosjunior.com.br/Comunicação/Prefeitura