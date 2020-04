Coronavírus: Hotmilk lança programa online gratuito para auxiliar startups a enfrentarem a crise

Objetivo é apoiar e capacitar empresas em diferentes estágios de crescimento; Inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site

Para diminuir os impactos do novo coronavírus na economia dos pequenos empreendedores, a Hotmilk - Ecossistema de Inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) preparou um programa totalmente online e gratuito para auxiliar startups a passarem pela crise da pandemia. O Speed Up Evolution é um programa de aceleração especial para que as startups aprendam a lidar com a crise, reagindo e evoluindo em um cenário de mudanças.

“Com essa pandemia, o mercado para empresas de todo o mundo se tornou desafiador. Para negócios ainda no começo, como as startups, este pode ser um momento ainda mais crítico. Desenhamos então um programa para apoiar esses empreendimentos, oportunizando conexões e soluções criativas para que eles possam se reinventar”, explica Marcelo Finger, head de inovação da Hotmilk.

Durante o programa, as empresas receberão apoio para a captação de recursos, conexão com players estratégicos, além de mentoria e workshops online com especialistas em inovação, empreendedorismo e com conhecimento técnico em diversas áreas essenciais para uma startup.

As inscrições para o Speed Up Evolution já estão disponíveis e o programa é aberto a toda comunidade. Para se inscrever, basta acessar http://hotmilk.pucpr.br/aceleradora/speed-up-evolution/ até o dia 07 de abril.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.