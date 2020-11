Crianças fazem guia para manter amizades durante a pandemia

Com apenas 7 anos, estudantes escrevem e-book sobre amizades e relações no futuro

O que é ser amigo e por que amizades são importantes? Crianças de apenas 7 anos fizeram um livro digital para celebrar a amizade em tempos de pandemia e contar sobre o que esperam para o futuro.

No e-book, os alunos do 1o ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista de Londrina, explicam o que é amizade, quais são seus benefícios e como um bom amigo se comporta. O texto e as ilustrações foram todos feitos pelas crianças, que ressaltam a importância do respeito, da empatia e da gentileza. Além disso, os títulos foram traduzidos para a língua inglesa e contam com descrição audiovisual.

A professora de língua inglesa, Ana Beatriz Maehashi Ferreira, explica que o projeto surgiu em função da pandemia e da saudade dos colegas. “Os alunos se voltaram para as coisas que sentem falta e querem que voltem a acontecer no mundo novo. Depois da discussão inicial, fizeram uma votação e escolheram falar sobre as relações entre os amigos. Assim, deu-se início a discussão sobre como era a relação deles antes da pandemia, como ela está sendo agora nesse período de distanciamento, e como eles veem essas relações no futuro”, revela.

O projeto foi iniciativa dos estudantes, que por meio do Projeto de Intervenção Social (PIS) que é realizado anualmente, escolhem um tema para trabalhar durante o ano e exploram o assunto de maneira interdisciplinar. “Isso incentiva o protagonismo dos alunos desde pequenos e mostra como é possível atuar para melhorar nossa comunidade, mesmo com pequenos gestos”, explica Ana Beatriz.

O guia está disponível na internet: https://read.bookcreator.com/ySBQzTElwTMdXplAaU2bBXp9yz62/ZpSKV3csRwW-_ctBe6VqXA

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimp