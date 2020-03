Curso de Alfabetização Digital e Internet está com inscrições abertas para mulheres

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), por meio do Centro de Oficinas para Mulheres (COM), está com inscrições abertas para o curso de Alfabetização Digital e Internet. A parceria é junto à Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-LD). Ao todo, serão 12 aulas e o curso será ministrado pela professora da universidade, Edilaine Pereira.

Com o objetivo de possibilitar a autonomia das mulheres no espaço tecnológico, o curso busca oferecer a elas o aprendizado de conceitos básicos de informática e internet. Assim, elas aprenderão desde ligar e desligar o computador, usar o mouse, o teclado, realizar pesquisas nos sites de busca, até criar conta de e-mail e nas redes sociais.

As aulas iniciam no dia 3 de abril e será das 10h30 às 12 horas, todas as sextas-feiras, na sede da UTFPR de Londrina, localizada na Avenida dos Pioneiros, 3131, no Jardim Morumbi. Estão sendo disponibilizadas 5 vagas e qualquer mulher acima de 18 anos pode se inscrever gratuitamente pelo telefone 3378-0111.

Segundo a secretária da SMPM, Nádia Oliveira de Moura, é importante promover esses cursos de capacitação, pois ajuda as mulheres no mundo do trabalho, contribuindo para uma geração de renda extra, além de ajudar na saúde e bem-estar delas.

Sobre o local – O Centro de Oficinas para Mulheres (COM), da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, oferece cursos e outras atividades, com o objetivo de complementar o conhecimento técnico, melhorar a qualidade de vida e gerar fontes de renda alternativas para o público feminino.