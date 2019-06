Curso de Pós-Graduação Lato Sensu está com vagas abertas

Publicado em 14 de junho de 2019

O curso de especialização em Práticas Interdisciplinares para o Ensino de Ciências – Lato Sensu, presencial, com carga horária de 360h, é gratuito e ofertará 25 vagas. As inscrições vão até 03/07/2019, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em: http://londrina.ifpr.edu.br/praticas-interdisciplinares-no-ensino-de-ciencias/

As aulas terão início no segundo semestre deste ano com previsão de término em 2020, às terças e quintas-feiras das 19h às 22h15.

O público alvo deste curso são graduados em cursos reconhecidos pelo MEC na área de Licenciatura em Ciências Biológicas, Química, Física ou áreas afins, ou Pedagogia.

As Linhas de Pesquisa do curso são:

Relação de Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) no ambiente educacional.

Ensino e aprendizagem em Ciências e Matemática.

Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Educação).