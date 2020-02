Curso discute adoção e acolhimento institucional na escola

O Departamento de Educação, do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Londrina, realiza o curso de extensão "Por que falar de adoção e acolhimento institucional na escola? Contextos, concepções e práticas". Professores, diretores e coordenadores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, psicólogos, assistentes sociais e demais interessados podem se inscrever - AQUI.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 15,00. Ao todo serão três encontros, previstos para os dias 26 de março, 30 de abril e 28 de maio de 2020, das 19 às 21 horas. A atividade será no Auditório do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 800, no Centro.

Com carga horária de 16 horas, o curso tem como objetivo capacitar os gestores e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 para trabalhar com adoção e acolhimento institucional no cotidiano escolar. Portanto, a ideia é desenvolver junto à comunidade escolar a cultura da adoção, desconstruindo mitos e preconceitos.

A coordenação é da professora Gilmara Lupion Moreno, do Departamento de Educação. Mais informações pelo telefone (43) 999940034 ou pelo e-mail gilmaralupion@uel.br.