Curso Especial Pré-Vestibular da UEL seleciona novos instrutores

A direção do Curso Especial Pré-Vestibular da UEL (CEPV) divulga que estão abertas as inscrições para seleção de novos instrutores bolsistas. Estudantes de graduação têm até 25 de março para entregar a documentação exigida na Secretaria do CEPV, no Prédio do PDE (Campus Universitário). O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 14 às 22 horas.

São vagas destinadas para 14 áreas - Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia/Atualidades, Gramática, História, Inglês, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia. Para a inscrição é necessário apresentar uma via impressa da ficha de pré-inscrição, disponível no site do CEPV, além da cópia do RG, e uma cópia do comprovante de matrícula da UEL (sem carimbo da PROGRAD). A seleção envolve ainda a aplicação de prova, marcada para 4 de abril, das 9 ao meio dia, na sede do CEPV.

Podem participar do processo seletivo alunos de graduação da UEL - exceto estudantes do último ano e aqueles que cursam período integral - mas é aberto para graduandos do curso de Ciências Biológicas (licenciatura).

Mais informações pelo telefone 3371-5680 ou no e-mail novosinstrutores.cepv@gmail.com. Confira também a página do CEPV.