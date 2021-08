Curso online ofertado pela UEL capacita comunidade para o combate à dengue

Capacitação é destinada a professores da Educação Básica, agentes de saúde, estudantes universitários e comunidade em geral. Os participantes serão multiplicadores no combate ao mosquito Aedes aegypti.

Com objetivo de formar multiplicadores para o controle da dengue em Londrina, o projeto Sala Verde Sibipiruna (SVS), do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da UEL, oferta o curso “Desafios para o combate à dengue: a escola como espaço de experiência”. Ele é destinado a professores da Educação Básica, agentes de saúde, estudantes universitários e comunidade em geral.

Os participantes serão capacitados para serem multiplicadores no combate ao mosquito Aedes aegypti.

A formação será realizada de 25 de agosto a 30 de novembro, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h. São encontros quinzenais feitos de forma remota. As inscrições estão abertas até o dia 22 deste mês, com a oferta de 90 vagas.

Conteúdo

Com atividades síncronas e assíncronas, por meio do Classroom Institucional UEL, o conteúdo do curso consiste em três módulos de capacitação, totalizando 40 horas. As atividades serão ministrados por diversos professores e pesquisadores da UEL, das mais diversas áreas de atuação, dando caráter interdisciplinar para a formação de combate à dengue.

Sala Verde Sibipiruna

O projeto “Sala Verde Sibipiruna: Extensão, Pesquisa e Educação Ambiental” teve início na Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2018, com intuito de unir ensino, pesquisa e extensão para promover educação ambiental através de uma série de atividades a serem desenvolvidas em diferentes espaços da cidade

A iniciativa integra o Projeto Salas Verdes do Ministério do Meio Ambiente. A coordenação é da professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, do Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas (CCB).

AEN