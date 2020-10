Deputado Cobra Repórter apoia programa de colégios cívico-militares do Estado que será lançado nesta segunda-feira

O governador Ratinho Junior lança, nesta segunda-feira (26), o programa de colégios cívico-militares do Estado. A cerimônia será às 10h, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. No mesmo ato, será assinada a regulamentação da lei que autorizou o projeto e anunciada a lista das cerca de 200 unidades beneficiadas nesse primeiro momento.

“Eu sou um grande defensor da implantação dos colégios cívico-militares no Paraná! Inclusive, bem antes do projeto do Executivo chegar na Assembleia Legislativa, eu já havia enviado requerimento ao governador solicitando a instalação desse modelo de ensino no Norte e Norte Pioneiro”, afirmou o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

De acordo com o Governo do Estado, a implantação dos colégios será de escolha livre da comunidade escolar, por meio de consulta pública. Eles terão gestão compartilhada. As aulas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares serão responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares.

Os objetivos do programa, segundo o Governo, passam pela garantia do cumprimento das diretrizes e metas do Plano Estadual de Educação. Entre eles estão: atuação contra a violência; promoção da cultura da paz no ambiente escolar; criação de novas possibilidades de integração da comunidade escolar; garantia da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; e auxílio no enfrentamento das causas de repetência e abandono escolar.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp