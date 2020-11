Deputado Cobra Repórter comemora: mais escolas estaduais aprovam modelo cívico-militar

A secretaria estadual da Educação confirmou a migração para o modelo cívico-militar em mais 10 colégios da rede estadual. Um deles foi em Londrina: o Colégio Estadual Professora Vani Cruz Viessi, que fica na zona sul.

“A comunidade escolar abraçou a causa desse novo modelo de educação! Esse programa será transformador para o Paraná. Para ter a melhor educação do Brasil, precisamos ampliar os projetos e esse é o caminho certo para isso”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

Outros cinco colégios seguem com a consulta até as 21 horas de ontem (13). Quase 6 mil pais, estudantes, professores e funcionários de 16 escolas votaram, até agora, nessa segunda consulta pública. Somando as escolas que aprovaram a modalidade, incluindo a consulta anterior, são 196 colégios que se tornarão cívico-militares a partir de fevereiro de 2021.

As 16 escolas da segunda consulta protocolaram pedido junto à secretaria estadual da Educação para adotar o novo modelo. Devido à comunicação prévia, a consulta pública nas 16 novas unidades teve horários e datas diferentes da anterior. A votação aconteceu na quarta-feira (11), das 11h às 21h, na quinta (12), das 8h às 21h, ontem sexta segue até as 21 horas.

Segue a relação das escolas que aprovaram o modelo na segunda consulta:

Colombo – Colégio Estadual Rui Barbosa

Itaperuçu – Colégio Estadual Luiz Maltaca

Campo Mourão – Colégio Estadual Osvaldo Cruz e Colégio Estadual Marechal Rondon

Douradina – Colégio Estadual Douradina

Jardim Alegre – Colégio Estadual Anita Garibaldi

Cambará – Colégio Estadual Dr. Generoso Marques

Londrina – Colégio Estadual Professora Vani Cruz Viessi

Sarandi – Colégio Estadual Vereador Luiz Zanchim

Cruzeiro do Oeste – Colégio Estadual Cruzeiro do Oeste

Escolas que seguem em consulta:

Curitiba – Colégio Estadual Cândido Rondon e Colégio Estadual João Turin

Foz do Iguaçu – Colégio Estadual Presidente Castelo Branco e Colégio Estadual Sol de Maio

Maringá – Colégio Estadual Duque de Caxias

Escola que optou por seguir no modelo tradicional:

Campo Largo – Colégio Estadual Augusto Vanin