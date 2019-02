Deputado quer parcerias entre universidades e municípios

O deputado estadual Cobra Repórter defende que Parceiras Público-Privadas, as chamadas PPPs, possam ser firmadas entre universidades privadas e municípios para que projetos inovadores cheguem às cidades com a colaboração de professores e estudantes destas instituições.

“Desta forma todos ganham. As universidades que precisam formar profissionais qualificados e podem colocar em prática durante o curso suas ideias e as prefeituras, que terão projetos inovadores à disposição a um custo bem mais baixo”, destacou Cobra Repórter.

O governador Ratinho Junior está apostando neste modelo de parceria para alavancar o desenvolvimento do estado. As normas atualizadas já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador, com o nome de Programa de Parcerias do Paraná (PAR).

Pro meio deste projeto, fica também instituído o Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura (FUNPAR). O projeto foi formulado no final de 2018 pela equipe de transição do governo estadual, a pedido do governador Ratinho Junior, e estabelece novas normas para a implementação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) no estado. Os projetos financiados pelo PAR passam a ter prioridade na obtenção de licenças e autorizações em órgãos e entidades de controle.