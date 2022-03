Desafio Level Up vai fomentar inovação e comportamento empreendedor nas escolas de Londrina

Expectativa é atender cerca de 500 estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio e estimular o desenvolvimento da cultura da inovação no ambiente escolar

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de comportamentos e habilidades empreendedoras entre estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio e estimular o desenvolvimento da cultura da inovação no ambiente escolar, o Sebrae Paraná em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) apresenta o Desafio Level Up. Ao todo, 10 escolas privadas de Londrina participarão da ação, com o envolvimento de aproximadamente 500 estudantes.

Após a adesão, cada escola inscrita receberá uma formação exclusiva para os professores que estarão envolvidos na ação. O Desafio vai funcionar no modelo de um hackathon, com oito horas de atividades seguidas, em datas pré-determinadas em cada escola, a partir do final de abril. Os participantes serão desafiados a apresentar propostas inovadoras para o setor da educação.

Segundo a consultora do Sebrae Paraná, Alesandra de Almeida, durante o desafio, os alunos participarão de oficinas, que oferecerão o embasamento necessário para que os grupos desenvolvam seus projetos. “Serão trabalhados temas como Criatividade, Modelagem de Negócios, Mockup e Pitch”, cita. Uma banca de avaliação vai selecionar as três melhores propostas levando em conta critérios como aplicabilidade, modelo do projeto, grau de inovação e Pitch, ou seja, a apresentação da ideia inovadora. Os três primeiros lugares serão reconhecidos no ambiente escolar.

As 10 equipes que conquistaram o primeiro lugar em cada escola participarão de uma batalha de pitchs, em 2 de julho, durante o evento Educare, o primeiro congresso internacional de educação de Londrina, realizado pela Acil com correalização do Sebrae Paraná. Além delas, também disputará a grande final uma equipe mista formada por alunos de escolas públicas. As escolas interessadas podem se inscrever pelo link: https://bit.ly/3wH6paa ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (43) 99911-0856.

A diretora da área de educação da Acil, Márcia Kobayashi, destaca que a sociedade atual tem exigido cada vez mais dos profissionais e a academia precisa estar muito próxima do mercado de trabalho. “Não é aceitável que os alunos tenham uma visão apenas conteudista, eles precisam desenvolver habilidades e competências e o Desafio Level Up vem de encontro com essa necessidade”, justifica. Segundo Márcia, a atividade vai proporcionar o desenvolvimento do senso crítico, autonomia, responsabilidade, oratória, trabalho colaborativo e, principalmente, estimular a criatividade e inovação.

Ela lembra que os estudantes são os principais protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, por isso, conhecem bem as dificuldades e obstáculos do setor da educação para pensar em soluções. A expectativa é que o desafio resulte em muitas iniciativas inovadoras. “Vamos levar essa visão empreendedora aos alunos de Londrina, em prol da educação e desenvolvimento da cidade”, completa.