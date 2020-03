Divulgado resultado do Edital de estudante especial em Programas de Pós-graduação

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) divulgou a relação dos candidatos selecionados para ingresso em Programas de Pós-Graduação da UEL como "estudante especial". A lista dos convocados pode ser acessada a partir do Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 019/2020.

Os aprovados devem se cadastrar no Portal do Estudante de Pós-Graduação e fazer a matrícula, além de entregar documentação para o Programa escolhido. As aulas têm início neste primeiro semestre de 2020.

Matrícula - O período de matrícula e entrega de documentos está indicado no Edital específico de cada Programa. A não confirmação da matrícula dentro do prazo implicará na perda da vaga.

Mais informações no Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 019/2020.