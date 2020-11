Educação abre consulta à Carta-Matrícula

Acesso às informações será feito pela internet; este ano, pais e responsáveis precisarão agendar horário para efetivar a matrícula escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que, a partir de amanhã (18) até o dia 22 de novembro, os pais e responsáveis por alunos do P4 ao 1º ano da rede municipal de ensino devem realizar a consulta da carta-matrícula para o ano letivo de 2021. A conferência poderá ser feita pela internet, por meio do link http://www.londrina.pr.gov.br/chamada-publica-escolar.

A SME lembra que, a partir de segunda-feira (23), terá início o agendamento e a efetivação da matrícula escolar com a apresentação dos documentos especificados na Carta-Matrícula. Os pais e responsáveis terão até o dia 4 de dezembro para apresentar a documentação comprobatória, que efetivará a matrícula escolar. “A consulta deve ser feita pelos pais das crianças que estão ingressando na rede pública e por aqueles cujos filhos já estão matriculados na rede municipal de ensino, mas que buscam vaga em outra unidade – seja por interesse próprio ou pelo fato da unidade não ofertar o ano escolar subsequente”, explicou o gerente de Matrícula e Documentação Escolar da SME, Junior Cesar Dias de Jesus.

Devido às medidas de prevenção e combate ao novo Coronavírus, a consulta da Carta-Matrícula será feita apenas pela internet. Por isso, os pais e responsáveis não precisarão ir pessoalmente até uma unidade escolar da rede municipal.

A Secretaria de Educação fornece informações sobre a Carta-Matrícula pelo telefone 3375-0235 e pelos telefones 3375-0102 e 3375-0236, que também aceitam conversam por WhatsApp.

Quem tiver alguma dúvida ou não conseguir acessar a internet poderá também buscar ajuda dos servidores municipais de segunda a sexta-feira. “Estamos avisando os pais que quem não possuir acesso à internet poderá entrar em contato com a unidade escolar onde realizou o cadastro de seu filho ou, se preferir, poderá se dirigir até a unidade escolar no mesmo período destinado à consulta da carta”, esclareceu a secretária responsável pela pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

A Carta-Matrícula contém informações importantes para os pais e responsáveis, como o nome da unidade escolar onde a criança vai estudar no ano letivo de 2021; as formas de contato com a unidade escolar (telefone, endereço e e-mail); o prazo para a realização da matrícula; e o link para agendamento do dia e horário para a realização da matrícula.

Durante a confirmação da matrícula, é preciso ter em mãos os seguintes documentos (originais e cópias): a Certidão de Nascimento ou número de inscrição do Registro Nacional Migratório (para estrangeiros); uma fatura da Copel em nome do responsável (conta de luz); uma fatura da Sanepar em nome do responsável (conta de água) e o CPF do responsável pelo aluno.

Central de Vagas

Os cadastros para os interessados em vagas na Educação Infantil, que contempla crianças de zero a três anos de idade, seguem sendo realizados, a qualquer tempo, através de atendimento presencial na Central de Vagas. Para isso, é preciso agendar um horário de atendimento, o que evita filas e aglomerações. Para contatar a Central de Vagas, basta ligar para os telefones 3375-022 ou 3375-0282 ou acessar o site da central (https://www.londrina.pr.gov.br/central-vaga).

NCPML