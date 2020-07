Educação e escolas particulares discutem retorno às aulas

Em reunião online, Secretaria da Educação e Sindicato das Escolas Particulares discutiram protocolos de retorno das aulas presenciais na rede particular.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe) discutem protocolos de retorno das aulas presenciais na rede particular de ensino. A reunião entre representantes das instituições para tratar do assunto foi ontem (14).

A reunião online deu continuidade aos encontros setoriais do Comitê de Volta às Aulas, iniciados na segunda-feira. A expectativa é que o plano seja fechado até o fim de julho. A data de retorno ainda não está definida e depende do aval da Secretaria da Saúde.

Participaram do encontro com a Secretaria da Educação a presidente do Sinepe, Esther Cristina Pereira, e a diretora de Relações Institucionais da entidade, Carmem Murara. Elas manifestaram a preocupação do setor para garantir um plano que possa ser cumprido por todas as escolas, levando em consideração as particularidades de cada instituição. As representantes apresentaram sugestões de protocolos internacionais e exemplos positivos usados em outras regiões do país.

Gláucio Dias, diretor-geral da Secretaria da Educação, destacou a importância destas contribuições. “As conversas setoriais do Comitê têm sido muito produtivas. No caso das escolas particulares, tivemos muitas contribuições de como podemos fazer a medição da temperatura, o distanciamento nas salas e também uma preocupação com as áreas da escola que normalmente reúnem muitas crianças", destacou.

"Em suma, a preocupação de todos é a mesma: proteger todos, crianças, familiares e profissionais da educação. Por isso estamos compilando todas as contribuições e vamos formatar um plano único que atenda tanto a realidade da rede pública de ensino, quanto das escolas da rede particular", completou o diretor.

Reuniões do Comitê

Além do Sinepe, já se reuniram com a Secretaria da Educação as seguintes entidades: Conselho Estadual de Educação, Assembleia Legislativa, Ministério Público, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas.

Até o dia 17 os demais integrantes do Comitê, como União dos Conselhos Municipais de Educação, União dos Dirigentes Municipais da Educação devem se reunir com a Secretaria.

Plano de retomada

O plano de retomada será elaborado na semana que vem, logo após a realização das reuniões setoriais. Até o fim do mês o plano deve ser apresentado aos epidemiologistas da Saúde e validado pelo Comitê.

Data de retorno

A data de retorno das aulas presenciais no Paraná será definida com base nas análises do desenvolvimento da pandemia no estado feitas pela Secretaria da Saúde. Ela só será definida quando a pasta compreender que há condições seguras para este retorno.

AEN