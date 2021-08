Educação Empreendedora chegará a escolas de 3,2 mil municípios

Sebrae e Banco do Brasil se unem ao Ministério das Comunicações para implantar pontos de internet em 3,2 mil cidades brasileiras até o fim do ano e também o programa Educação Empreendedora. O convênio foi assinado na sexta-feira (30)

Conteúdos e noções básicas de empreendedorismo chegarão a mais jovens e adolescentes de 3 mil municípios brasileiros. O Sebrae Nacional formalizou, na sexta-feira (30), parceria com o Ministério das Comunicações e Banco do Brasil para levar as ações do Programa de Educação Empreendedora para as localidades quer serão cobertas pelo programa Wi-Fi Brasil. A meta é levar internet de banda larga gratuita a 3 mil localidades que hoje não contam com conectividade de qualidade, além de outras 200 cidades que o banco se comprometeu a instalar o serviço por conta própria. O convênio entre as três instituições foi assinado oficialmente nesta sexta-feira (30), durante solenidade realizada em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que passou a conta com os serviços ofertados através da parceria.

A cerimônia ocorreu em praça pública e contou com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do diretor comercial da Embratel, Marcos Baffuto, do presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, do diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo, dos diretores do Sebrae no Rio Grande do Norte José Ferreira de Melo Neto (superintendente) e Marcelo Toscano (de operações) e representante do Conselho Deliberativo Estadual, Itamar Manso Maciel, além de prefeitos e políticos locais.

Pela parceria, o Sebrae passa a operacionalizar, nas cidades cobertas pelo sinal do programa Wi-Fi Brasil, as ações do programa de Educação Empreendedora, que conseguirá chegar a outras cidades, totalizando quatro mil municípios do país, e atender 7 milhões de alunos. “Estamos fazendo uma grande união de esforços para que possamos, cada um a seu modo, dar a sua efetiva contribuição”, destacou Eduardo Diogo, referindo-se ao papel do Sebrae dentro da parceria. Ele também reconheceu a articulação de Marcelo Toscano ao envolver todo o Sistema Sebrae nessa parceria, que é nacional.

Para o superintendente do Sebrae-RN, através desse convênio, o Sebrae vai conseguir chegar aonde hoje não chega para fomentar o empreendedorismo. “Precisamos estimular as pessoas a empreender e levar a essas comunidades, não apenas essa plataforma fantástica, mas também novas plataformas e soluções de educação”, disse Zeca Melo. Ele também destacou a escolha da cidade para lançamento. “Foi muito feliz a escolha de São Gonçalo do Amarante, que é uma Cidade Empreendedora, na qual temos um programa vigoroso de desburocratização e simplificação de abertura de empresas e atração de investimentos”.

O presidente do Banco do Brasil Fausto Ribeiro também enfatizou o valor da parceria. “É um dos grandes objetivos dessa ação levar educação financeira à população, mas é também a promoção da inclusão digital na sociedade”. O principal executivo do BB peitoral ocasião para anunciar que o banco vai expandir ir por conta própria as ações do Wi-Fi Brasil em mais 200 cidades.

Pelo convênio assinado, as três instituições unem esforços para a ampliação do programa Wi-Fi Brasil. O convênio garante a instalação de mais mil pontos de internet em comunidades carentes, que não têm conectividade atualmente.“Assumimos o compromisso de conectar todos os brasileiros. Com o Wi-Fi Brasil nós levamos internet de graça e com qualidade a quem mais precisa. Estamos promovendo não só inclusão digital, mas inclusão social, garantindo acesso à informação, educação e trabalho. Vamos acabar com o deserto digital no Brasil entregando, até o final do ano, 18.000 pontos de Wi-Fi Brasil”, assinala o ministro Fábio Faria.

Foi assinado, ainda, um contrato com a Telebras, no valor de R$ 43 milhões, para a instalação de mais 2 mil pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil. O diretor comercial da Telebras, Marcos Baffuto, que também veio ao Rio Grande do Norte para a solenidade, acredita que o programa terá um grande alcance social.

O Wi-Fi Brasil é um programa do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações, executado pela Telebras, para levar conectividade em alta velocidade a localidades do país onde não há nenhuma ou pouca conectividade. Mais de 14 mil pontos já foram ativados pelo Ministério das Comunicações. Com o novo contrato e a parceria com Sebrae e Banco do Brasil, ficam garantidos mais 3 mil pontos a serem instalados ainda este ano.

Asimp/Sebrae