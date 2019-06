Educação lança editais para processo seletivo simplificado

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte publicou na segunda-feira (17) dois editais para contratação de profissionais por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). As vagas são para professores, professores pedagogos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e auxiliares de serviços gerais.

De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, o objetivo é suprir demandas emergenciais de contratação para disciplinas e funções que não são mais atendidas por falta de candidatos nas listagens de processos seletivos anteriores.

“Esses profissionais serão contratados de acordo com a necessidade de cada local e após esgotadas as listagens dos editais anteriores. Conforme os Núcleos de Educação informarem suas necessidades, a secretaria contratará os candidatos classificados nessa nova seleção”, explicou.

Inscrições

As inscrições começam às 9 horas do dia 27 de junho e seguem até as 17 horas do dia 3 de julho, no endereço www.pss.pr.gov.br. O profissional já contratado via PSS ou que teve o contrato prorrogado não precisa fazer nova inscrição. A duração do contrato dos editais 25 e 26/2019 é até 31 de dezembro de 2019.

Acesse os editais:

Edital 25/2019

Edital 26/2019

Mais informações e o guia de inscrição AQUI.