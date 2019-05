Educação lança pesquisa para avaliar clima nas escolas estaduais

Estudantes, profissionais e familiares de alunos da rede estadual de educação vão ter a oportunidade de apontar qual seu nível de satisfação em relação ao ambiente escolar e o que precisa ser melhorado nas instituições de ensino. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte lançou na segunda-feira (6) a Pesquisa Nossa Escola, com o objetivo de levantar informações sobre as mais de 2 mil unidades estaduais do Paraná. O questionário pode ser respondido até 19 de maio.

O levantamento é composto por afirmações e tem como alvo três públicos – alunos, familiares e funcionários da Educação (professores, pedagogos e agentes educacionais). O participante deve apontar se concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda parcialmente ou discorda totalmente de cada frase. Apesar das assertivas abordarem temas semelhantes, como acolhimento, aprendizado, dedicação e infraestrutura, elas variam conforme o público para que seja feito um recorte mais aprofundado de cada situação.

Acesse a PESQUISA.

A ideia é, com as respostas, criar indicadores de satisfação do ambiente escolar, com atualização semestral. Assim, a equipe da secretaria saberá que pontos precisam ser aprimorados na escola, assim como quais instrumentos podem ser disponibilizados aos profissionais para atingir essa melhora.

Participação

Para que os resultados se aproximem o máximo possível da realidade, quanto mais pessoas responderem, melhor. A pesquisa será feita por meio de formulário online, com link enviado por e-mail, SMS e WhatsApp. As respostas são anônimas, havendo apenas a identificação da escola.

O diferencial da Pesquisa Nossa Escola é que, além de estudantes e profissionais da Educação, familiares poderão dar sua opinião sobre o ambiente escolar paranaense. Não há limite de participação de familiares de alunos. Podem responder aqueles que, de alguma forma, acompanham a vida escola das crianças e adolescentes.

AEN