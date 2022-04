Educação promove capacitação para uso de instrumentos musicais na rede

Durante o workshop, será feita a entrega dos instrumentos musicais para 33 CMEIs e 58 CEIS

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), vai realizar um workshop voltado a educadores, a fim de possibilitar o melhor uso e aproveitamento dos instrumentos musicais que serão entregues para 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 58 Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados. A ação será realizada na sexta-feira (8), a partir das 8h, na Unopar/Pitágoras, unidade Catuaí. (Rua Edwy Taques de Araújo, 900).

A ação será coordenada pela Gerência de Educação Infantil e Funcionamento Escolar, com a participação da gerente Ludmila Dimitrovicht, que possui formação em Música, e da professora da Rede Municipal e integrante da equipe da Gerência, Leticia Rodrigues Paulino, que também possui formação em Música e Pedagogia.

De acordo com a gerente Ludmila Dimitrovicht, serão atendidos os 33 CMEIs e os 58 CEIs em dois horários, às 8h e às 10h. Para participar do workshop, foram convidados três profissionais de cada unidade (diretor, coordenador pedagógico e um professor). “Nosso objetivo é realizarmos um workshop com possibilidades e inspirações para a utilização dos instrumentos com as crianças”, contou.

Durante a ação, será feita a entrega dos instrumentos musicais para todas as unidades e haverá uma vivência com música utilizando os materiais. “Será um momento para apresentarmos os instrumentos para os representantes de cada unidade além de oferecer a oportunidade para eles experimentarem os instrumentos e realizar atividades musicais com eles”, explicou a professora Leticia Rodrigues Paulino.

Segundo Paulino, a música é um patrimônio histórico cultural da humanidade que está presente na vida das crianças mesmo antes delas nascerem. “O trabalho intencional com sons e música na Educação Infantil tem um papel muito importante para o desenvolvimento da criança, uma vez que a música é parte da sua vida. Desta forma, cabe aos professores e às instituições de ensino proporcionar experiências que intensifiquem esse contato e, ao mesmo tempo, apresentar-lhes repertórios que fazem parte de uma cultura mais elaborada. Ao ouvir, brincar e produzir sons e músicas para além do desenvolvimento musical, a criança vai tomando consciência dos sons, dos ritmos, das palavras da organização da forma começo, meio e fim, entre outros, o que irá contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo”, apontou.

Recentemente, a SME adquiriu 2.780 instrumentos musicais próprios para crianças, para atender cerca de 11.300 alunos de zero a cinco anos. Os materiais incluem pandeiros, chocalhos, caxixis, reco-recos, maracas, totalizando catorze tipos de instrumentos. O objetivo é incentivar a criatividade e o desenvolvimento dos alunos de Educação Infantil. O investimento do Município foi de R$ 141.631,10.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que a musicalização já é abordada no currículo da rede municipal e, agora, os professores contarão com instrumentos musicais de qualidade, validados por técnicos, para a realização das aulas. “A música é fundamental para o desenvolvimento da criança e por isso estamos muito animados com mais esta conquista”, enfatizou.

NCPML