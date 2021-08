Educação publica edital para contratação de professores e pedagogos

A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais em todos os 32 Núcleos Regionais de Educação. Cerca de 1,3 mil contratações estão autorizadas.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte publicou ontem (27), em Diário Oficial, o edital 51/2021 do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professores e professores pedagogos temporários. A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais em todos os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) – cerca de 1,3 mil contratações estão autorizadas.

Assim como no último PSS, a seleção será composta por prova objetiva, prova de títulos e tempo de serviço, todos de caráter classificatório.

As vagas são de até 40 horas semanais para professor e de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas semanais para professor pedagogo.

O processo seletivo será realizado pelo Instituto Consulplan e a inscrição terá duas categorias: Educação Básica e Educação Profissional, sendo que o candidato poderá optar por fazer uma ou duas inscrições. Será possível se inscrever em apenas um Núcleo Regional de Educação (NRE), podendo optar por até dois municípios do núcleo. No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá realizar a inscrição em até 2 (dois) setores.

As inscrições abrem no dia 04 de setembro e vão até 23. Devem ser feitas pelo site http://www.instituto consulplan.org.br. A taxa é de R$ 35 para o candidato que optar por efetivar uma inscrição e de R$ 55 para duas. A data limite para o pagamento da taxa é 24 de setembro.

Isenção

Do dia 04 até as 16h do dia 07 de setembro, poderá solicitar a isenção da taxa pelo site do instituto quem for inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal), membro de família de baixa renda (aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos), doadores de sangue ou de medula óssea, além de prestadores de serviço da Justiça Eleitoral, como mesários.

Prova

A divulgação da relação provisória das inscrições acontece em 08 de outubro e a consulta dos locais de prova no dia 19. As provas objetivas, para a(s) disciplina(s)/área(s) escolhida(s), serão aplicadas simultaneamente nos municípios-sede dos NREs no dia 24 de outubro, com a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares no dia seguinte. Os resultados do PSS, provisório e final, serão divulgados em novembro.

Os requisitos mínimos para cada função e mais detalhes deste PSS estão disponíveis no EDITAL.

Os atuais contratos de professores do último PSS (Edital 47/2020), realizado em janeiro deste ano, vão ser prorrogados para 2022.

