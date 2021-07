Egresso do curso de Agronomia conquista 1º lugar em concurso de TCC do Crea-PR

Foram cinco anos de muita dedicação, empenho e uma vontade enorme de vencer que levaram o egresso do curso de Agronomia do Centro Universitário Unisep, campus de Francisco Beltrão, Deivid Fasolo, a conquistar o 1º lugar no concurso de Melhores Trabalhos de Conclusão de Curso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) relacionados aos cursos afetos ao Sistema Confea/Crea.

Com o tema "Uso de diferentes inoculantes bacterianos isolados e em associação para silagem de milho", Fasolo conta que a ideia surgiu juntamente com o seu amigo e colega de faculdade, Edson Risso, e em parceria com o professor Acir Felipe Grolli. "O Edson é produtor de leite e eu trabalho com assistência técnica aos produtores rurais do Município de Salgado Filho. Então, as conversas acabaram tomando esse rumo", conta.

Após os amigos escolherem o tema que tinha total relação com a atividade de ambos, foi a vez de levar a ideia ao professor Acir. "Na hora, o professor nos perguntou se tínhamos certeza do que desejamos fazer por ser uma temática complexa. Ainda assim, aceitamos o desafio e começamos a nos envolver ainda mais com a pecuária e todos os aspectos relacionados à silagem".

Fasolo conta que a motivação nasceu a partir do entendimento de que a silagem de milho é um dos principais alimentos volumosos para a produção de gado de leite e corte, sendo que ela é um grande gargalo na região. "Hoje existem poucos trabalhos com experimentos nesta área, voltados para a nossa região, pois possuímos características de solo e clima distintos. Então isso nos motivou a um aprofundamento no tema", conta.

Para fazer todo o processo de pesquisa, os alunos trabalharam com vários inoculantes bacterianos, com três diferentes grupos de bactérias. "Primeiro analisamos estes grupos de bactérias de maneira isolada, depois buscamos unir estes grupos de bactérias para ver se os resultados eram satisfatórios. Foram analisadas as características bromatológicas, digestivas e fermentativas da silagem de milho", destacou.

De acordo com Fasolo, após os resultados foi observado que o uso de inoculantes bacterianos afetou de maneira positiva todas as características analisadas. "Tivemos resultados muito positivos, especialmente nos experimentos onde houve a união de grupo de bactérias quando comparadas com a testemunha (sem inoculação), apresentando silagens de ótima qualidade para uso de alimentação animal".

Com a conquista, Fasolo destaca que agora o objetivo é publicar o estudo para disseminar essa técnica para melhoria da silagem de milho e provar a sua eficácia. "Aí então vamos poder ajudar outras pessoas, em especial os produtores de leite e gado de corte, além de incentivar a busca por novas pesquisas em nossa região. Além claro, que abrir novos caminhos profissionais".

Ele que jamais imaginou chegar a uma conquista como essa, fez questão de agradecer publicamente quem sempre esteve ao seu lado. "Essa conquista é um motivo de muito orgulho. Agradeço a Deus, a minha esposa Lucimara, ao meu orientador Acir, aos meus amigos Edson, Odenir e Matheus, a toda a minha família, a Unisep e ao coordenador do nosso curso, o Flávio. Sem eles nada disso seria realidade", concluiu.

Prêmio

O Prêmio Melhores TCCs, concurso organizado pelos Colegiados de Entidades de Classe, Instituições de Ensino e Inspetores, tem como objetivo divulgar os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso ligados a profissionais, empresas e sociedade em geral, a fim de valorizar o conhecimento técnico e científico relacionado às áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências.

Rodrigo Bortot /Asimp/FEAPR