El derecho a la educación superior enfocado desde el punto de vista de la justicia social

• El acceso a la educación superior se ha ampliado pero sigue siendo desigual

• El derecho a la educación superior debe ser defendido como parte integral del derecho a la educación en todos los niveles y a lo largo de toda la vida

• Es necesario transformar los sistemas y las estructuras para situar a todos los estudiantes en el centro de la educación superior

UNESCO IESALC ha creado un nuevo marco de justicia social que hace hincapié en la necesidad de realizar transformaciones estructurales y sistémicas que sitúen a todos los estudiantes con diversos antecedentes y necesidades en el centro de la educación superior.

El derecho a la educación se estableció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, el derecho a la educación superior ha recibido menos atención que otros niveles, a pesar de ser un bien público que debería estar al alcance de todos como parte del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

En un nuevo documento conceptual publicado hoy, UNESCO IESALC ha puesto en práctica el nuevo marco. El marco aplica una lente de justicia social al derecho a la educación superior a través de cuatro dimensiones interrelacionadas: las 5 A -por sus siglas en inglés- (Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Adaptabilidad, Responsabilidad), excelencia inclusiva, grupos merecedores de equidad e inter-seccionalidad.

“La terminología de los grupos merecedores de equidad mantiene este enfoque en la necesidad de transformar las estructuras, subrayando que no son los estudiantes los que tienen la culpa, sino los sistemas los que los han defraudado. Identificar y reconocer la inter-seccionalidad de muchos estudiantes, especialmente aquellos que merecen equidad, garantiza que tanto las barreras como las soluciones para el Derecho la Educación Superior se elaboren adecuadamente”.

Informe derecho a la educación superior: bajo una perspectiva social

Después, el marco se aplica a los procesos de la educación superior relacionados con el derecho a la educación superior. Esto comienza incluso antes de la educación superior, con el acceso a una educación escolar de calidad, y conecta con la necesidad de un acceso justo a la educación superior. Una vez en la educación superior, el énfasis se pone en el éxito: cómo apoyar la plena participación de los estudiantes y proporcionar una educación superior de buena calidad y relevante. El marco también considera las políticas institucionales y los acuerdos administrativos, el financiamiento y la necesidad de traducir estos procesos a través de las fronteras.

Al aplicar el marco de justicia social al derecho a la educación superior, se identifican tres áreas de creciente preocupación que deben ser abordadas para que la educación superior sea realmente un derecho del que todos puedan disfrutar a lo largo de la vida:

Repensar el “mérito”: mejorar la calidad de la escolarización para apoyar todo tipo de alumnos a fin de ampliar la vía de acceso y adoptar políticas de discriminación positiva para los grupos que merecen la equidad.

Financiamiento de la educación superior: La educación superior debería ser gratuita para todos, empezando por los grupos que merecen la equidad. La actividad privada debe ser regulada para garantizar la calidad y evitar el lucro de la educación superior.

Garantizar los derechos de los estudiantes en un contexto global: Reducir las barreras administrativas y financieras para quienes se ven obligados a abandonar su país de origen. Ratificar la Convención Global sobre Reconocimiento de Cualificaciones y las Convenciones Regionales pertinentes

Este documento conceptual forma parte de un proyecto dedicado al derecho a la educación superior lanzado por UNESCO IESALC en 2021 y se sitúa dentro de los esfuerzos generales de UNESCO para mejorar el derecho a la educación en todos los niveles.

O direito à educação superior sob o ponto de vista da justiça social

• O acesso ao ensino superior se expandiu, mas continua desigual

• O direito à educação superior deve ser defendido como parte integrante do direito à educação em todos os níveis e ao longo da vida.

• Sistemas e estruturas precisam ser transformados para colocar todos os alunos no centro do ensino superior

A UNESCO IESALC criou uma nova estrutura de justiça social que enfatiza a necessidade de transformações estruturais e sistêmicas que colocam todos os alunos com diversas origens e necessidades no centro do ensino superior.

O direito à educação foi estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. No entanto, o direito à educação superior tem recebido menos atenção do que outros níveis, apesar de ser um bem público que deve estar disponível a todos como parte do processo de aprendizagem ao longo da vida.

Em um novo documento conceitual publicado hoje, a UNESCO IESALC colocou a nova estrutura em prática. A estrutura aplica uma lente de justiça social ao direito ao ensino superior por meio de quatro dimensões inter-relacionadas: os 5 A's (Disponibilidade, Acessibilidade, Aceitabilidade, Adaptabilidade, Responsabilidade), Excelência Inclusiva, Grupos Igualitários e Interseccionalidade.

“A terminologia dos grupos merecedores de equidade mantém esse foco na necessidade de transformar as estruturas, enfatizando que não são os alunos os culpados, mas os sistemas que os decepcionaram. Identificar e reconhecer a interseccionalidade de muitos estudantes, especialmente aqueles que merecem equidade, garante que tanto as barreiras quanto as soluções para o Direito do Ensino Superior sejam devidamente trabalhadas”.

Relatar o direito ao ensino superior: sob uma perspectiva social.

A estrutura é então aplicada a processos de ensino superior relacionados ao direito ao ensino superior. Isso começa antes mesmo do ensino superior, com acesso à educação escolar de qualidade, e se conecta com a necessidade de acesso justo ao ensino superior. Uma vez no ensino superior, a ênfase está no sucesso: como apoiar a plena participação dos alunos e proporcionar um ensino superior relevante e de boa qualidade. A estrutura também considera políticas institucionais e arranjos administrativos, financiamento e a necessidade de traduzir esses processos além-fronteiras.

Aplicando a estrutura de justiça social ao direito ao ensino superior, são identificadas três áreas de crescente preocupação que precisam ser abordadas para que o ensino superior seja realmente um direito que possa ser desfrutado por todos ao longo da vida:

Repensar o “mérito”: melhorar a qualidade do ensino para apoiar todos os tipos de alunos a ampliar o caminho e adotar políticas de ação afirmativa para grupos que merecem equidade.

Financiamento do ensino superior: O ensino superior deve ser gratuito para todos, começando pelos grupos que merecem equidade. A atividade privada deve ser regulamentada para garantir a qualidade e evitar o lucro no ensino superior.

Garantir os direitos dos estudantes em um contexto global: Reduzir as barreiras administrativas e financeiras para aqueles que são forçados a deixar seu país de origem. Ratificar a Convenção Global sobre o Reconhecimento de Qualificações e as Convenções Regionais relevantes

Este documento conceitual faz parte de um projeto dedicado ao direito à educação superior lançado pela UNESCO IESALC em 2021 e faz parte dos esforços gerais da UNESCO para melhorar o direito à educação em todos os níveis