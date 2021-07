Ensino à Distância: entenda como funciona uma Faculdade EAD

O Ensino à Distância no Brasil, também chamado de Ensino EAD, foi regulamentado no país em 1996. No entanto, foi apenas três anos depois, em 1999, que o Ministério da Educação começou o credenciamento de faculdades que implementariam o novo formato de ensino. Isso mesmo, o EAD já existe há mais de 25 anos no Brasil.

É claro que o formato do passado é bem diferente do que é apresentado nos dias de hoje. Há 25 anos mal tínhamos internet e um computador potente. Além disso, o ensino presencial ainda era muito forte. E assim ficou, até o ano de 2020. A chegada da pandemia trouxe novos hábitos para a população e consequentemente uma nova maneira de enxergar o Ensino à Distância.

Com isso, faculdades que já ofereciam esse tipo de inovação saíram na frente nessa corrida que chegou para ficar. De acordo com a ABMES, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, em 2022, os cursos on-line vão superar os presenciais.

Os números impressionam. E não é apenas das faculdades EAD, e sim de todos os cursos online. De acordo com a www.MetaLecture.com, plataforma especializada em ensino online, a procura por cursos na internet cresceu mais de 300% em 2020.

Mas será que esse formato de ensino é realmente confiável? Uma faculdade EAD vale da mesma forma que uma faculdade presencial? Descubra a seguir:

O que é a Faculdade EAD?

A Faculdade EAD nada mais é do que uma modalidade de ensino que permite que o aluno assista às aulas de forma online. É importante ressaltar, que em diversos cursos, existe a modalidade semipresencial. O que muda?

Nesse caso, algumas disciplinas são feitas de forma presencial, por necessitarem de aula prática. No entanto, o número de aulas físicas na instituição é muito menor.

Faculdade EAD é mais fácil?

Este é um mito que acaba rondando esse tipo de ensino. No entanto, o nível de ensino é idêntico ao de uma faculdade presencial. A única diferença é que você não precisa estar na sala de aula no horário determinado. Muitas vezes, se você perde o horário da aula, pode assistir mais tarde a gravação.

Como funciona uma faculdade EAD?

A tecnologia é quem ajuda as faculdades EAD. Geralmente elas possuem um tecnológico ambiente virtual para direcionar o aluno em seus estudos. Esse sistema registra tudo o que o aluno faz. Portanto, é impossível que ele seja aprovado sem comparecer às aulas online ou fazer os trabalhos.

As provas podem acontecer tanto de forma virtual, quanto presencial. Segundo o Ministério da Educação (MEC), pelo menos 20% dos cursos a distância precisam ter carga horária de atividades presenciais.

E agora o mais importante: se a faculdade for reconhecida pelo MEC, o diploma do curso EAD tem a mesma validade do que um diploma de um curso presencial. Portanto, ele pode ser utilizado para disputar vagas de emprego e também em provas de concurso público.

Veja a seguir uma lista com os principais cursos ofertados à distância:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Design de Interiores

Design de Moda

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Estética e Cosmética

Farmácia

Filosofia

Física

Fisioterapia

Gastronomia

Geografia

Gestão Pública

História

Hotelaria

Informática

Letras

Logística

Matemática

Nutrição

Pedagogia

Química

Relações Internacionais

Sociologia

Teatro

Teologia

Ficou interessado? Agora basta procurar uma instituição de ensino de sua preferência e perguntar pelo passo-a-passo para fazer a matrícula. Muitas vezes é possível utilizar a nota do ENEM ou entrar através de processo seletivo. Boa sorte!