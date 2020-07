Escola de Governo realiza pesquisa para oferta de novos cursos

O trabalho busca descobrir as necessidades educacionais dos servidores municipais, a fim de realizar novos cursos e palestras de forma mais assertiva

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina, por meio de uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), promove uma pesquisa on-line com o objetivo de realizar novos cursos e palestras que possam contribuir com a vida pessoal e profissional dos servidores municipais. Para participar, basta preencher este formulário. A pesquisa ficará disponível até as 12 horas do dia 30 de julho.

Estão à frente desta parceria a diretora da Escola de Governo, Andrea Carvalho Beluce e o Prof. Dr. Pedro Paulo Ayrosa, do Núcleo de Educação a Distância (NEAD UEL). De acordo com a coordenadora Técnico-Pedagógica da Escola de Governo, Verediana da Silva, a parceria com a universidade busca realizar um levantamento para atender os interesses dos profissionais das mais diversas áreas. “É uma parceria recente com a UEL e com os professores da instituição, que irão colaborar com a formação do servidor municipal. Assim, a pesquisa tem como objetivo descobrir quais as necessidades educacionais dos profissionais para, posteriormente, desenvolver cursos on-line e palestras que possam convergir com essas necessidades”, explicou.

A plataforma busca oferecer cursos em diversas áreas, desde educação, saúde, gestão pública e outras. Com a pandemia da COVID-19, houve ênfase nas atividades virtuais. “Neste período foi preciso se reinventar. Para isso, a Escola de Governo busca alcançar a todos os servidores de forma on-line, segura e sem deslocamento. Há horários mais flexíveis para os servidores realizarem os cursos no tempo mais adequado para cada um”, citou a coordenadora.

Cursos ofertados

No momento, a Escola de Governo da Prefeitura promove o curso on-line “Mexa-se na quarentena”, com o objetivo de ajudar as pessoas a praticarem alguma forma de atividade física durante este período de isolamento social. Os interessados podem participar das aulas por meio deste link, com a chave de inscrição: ATIVIDADE-2020. As inscrições vão até o dia 15 de agosto.

Para o mês de agosto, outras atividades serão contempladas nesta plataforma. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá realizar diversas ações para marcar o Agosto Azul e o Agosto Dourado, abordando temas sobre o aleitamento materno e outros. Para acessar a programação destas atividades, clique aqui.