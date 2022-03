Escola Social em Londrina oferece 80 vagas para ensino médio técnico gratuito

Cursos oferecem oportunidades e acesso ao mercado de trabalho. As inscrições vão até 22 de março

O acesso ao mercado de trabalho é um dos diferenciais do Ensino Médio Técnico Integrado. O Marista Escola Social Irmão Acácio, em Londrina, oferta todos os anos novas vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia. Em 2022, a Escola Social oferece 80 vagas para o Curso técnico de Informática para Internet. As inscrições vão até dia 22 de março.

Os candidatos podem optar por aulas no período da manhã ou tarde. A modalidade integrada permite ao estudante cursar os componentes curriculares do ensino médio junto a formação técnica. O curso tem duração de 3 anos.

Crescimento do Setor

O setor da tecnologia é um dos que mais cresce no mundo. Segundo dados do Banco Mundial, até 2024 haverá 420 mil novas vagas na área de Tecnologia da Informação. “A realização do curso técnico pode proporcionar aos jovens inúmeras oportunidades de primeiro emprego, o setor segue em crescimento nos últimos, e os conhecimentos adquiridos aqui são fundamentais para a profissão e também para a vida”, afirma o coordenador pedagógico da Escola Social, Luiz Fernando da Silva.

Além dos conceitos teóricos e práticos, o curso é uma oportunidade para realizar atividades individuais e coletivas que fortalecem a preparação do jovem. “O grande diferencial dos cursos é não somente ensinar as técnicas, mas contribuir, impactar e desenvolver o projeto de vida de cada aluno”, reforça Silva.

As inscrições devem ser feitas no Marista Escola Social Ir. Acácio, na Rua Abílio Justiniano Queiroz, 350, Conjunto João Paz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Conheça o Marista Escola Social Irmão Acácio: https://www.facebook.com/maristairacacio?fref=ts

Nathalie Santini Maia/Asimp