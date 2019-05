Escolas podem agendar participação na Feira das Profissões

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) abriu segunda-feira (6) o prazo para agendamento de escolas (Ensino Médio), de Londrina e região, participarem da 8ª Feira das Profissões: Conhecendo a UEL - edição 2019. O evento será no dia 25 de junho, das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 21 horas, em toda extensão do Câmpus Universitário.

Escolas públicas e privadas interessadas em levar alunos para visitar a Feira das Profissões deverão agendar até 14 de junho, somente no endereço www.uel.br/prograd - Feira das Profissões 2019.

Feira

O objetivo da Feira da Profissões é divulgar os 53 cursos de graduação da Universidade, contribuindo para a escolha profissional dos jovens, inclusive com a divulgação dos prazos de inscrições e datas das provas do Vestibular 2020 da Universidade.

A última edição da Feira das Profissões reuniu mais de 12 mil alunos do Ensino Médio, de 58 cidades do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Segundo a pró-reitora de Graduação, Martha Favaro, o total de 193 escolas agendaram visitas para a Feira das Profissões ano passado. A ideia este ano, segundo ela, é ampliar a divulgação, visando o aumento do número de visitantes, afinal são quase dois meses de prazo para o agendamento.

O formato será o mesmo adotado nas edições anteriores, com descentralização do evento e roteiros de visitas distintos. Segundo a organização, em breve a programação completa estará disponível para consulta.

Para a recepção dos visitantes, neste ano será montado um espaço de atendimento e esclarecimento de dúvidas próximo ao Restaurante Universitário, no estacionamento destinado aos ônibus.

Outra novidade é que os cursos do CCS terão espaço montado no Laboratório Escola de Pós-Graduação (Labesc), ao lado das agências bancárias. Os demais cursos de graduação poderão ser visitados em estandes montados nos respectivos Centros de Estudos, ao todo sete localizados no Câmpus Universitário.

A Feira é organizada pela Pró-Reitoria de Graduação, Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, Coordenadoria de Processos Seletivos, Serviço de Bem-Estar à Comunidade, Prefeitura do Câmpus Universitário, Coordenadoria de Comunicação, Assessoria de Tecnologia de Informação, Programa de Apoio ao Acesso e Permanência para a Formação do Estudante da UEL, Centros de Estudos e Colegiados de graduação.

Egressos Voluntários

Como em anos anteriores, estudantes egressos da UEL também poderão atuar na Feira como voluntários. O período para inscrição é de 6 de maio a 14 de junho, no site www.uel.br/prograd - Feira das Profissões 2019.

Segundo Fabiano Ferrari Ribeiro, da Divisão de Apoio Administrativo da Prograd, ano passado 15 egressos participaram da feira. As funções dependem do que o coordenador do curso necessitar, que pode variar entre atendimento, orientação e também palestras.

AEN