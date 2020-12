Escolas Sociais do Paraná recebem selo ODS de boas práticas

Unidades do Marista Escolas Sociais foram certificadas pelo SESI para a prevenção e combate da Covid-19 e ações pós pandemia

No Paraná, três unidades do Marista Escolas Sociais receberam o Selo SESI ODS, uma certificação que premia boas práticas para a prevenção e combate da Covid-19 assim como o comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU.

Os projetos certificados são das escolas sociais localizadas em Ponta Grossa, Londrina e Itapejara D’Oeste, que oferecem uma educação gratuita para crianças e adolescentes. “Além das crianças e adolescentes, os projetos proporcionam um impacto diretamente com as famílias e toda a comunidade. É fundamental o olhar atento da escola para essas necessidades no período em que vivemos”, reforça Diego Oliveira de Lima, diretor do Marista Escola Social Irmão Acácio

Ações promovem cuidados integrais

Pensando na empregabilidade e no empreendedorismo social, o Marista Escola Social Irmão Acácio, em Londrina, oferece aos alunos dos cursos técnicos na área da tecnologia, concomitante com o Ensino Médio, pesquisa e prática sobre o mercado, empregabilidade e conscientização acerca do meio ambiente com descarte correto do e-lixo ou reutilização para construção de novos equipamentos.

Em Ponta Grossa, o Marista Escola Social Santa Mônica fortaleceu a importância da saúde mental e da alimentação saudável. O Projeto “Fala que eu te escuto” contou com a equipe psicossocial em encontros que têm como objetivo refletir sobre os medos e angústias das crianças e adolescentes. Já a iniciativa “Manduvi - Por uma Alimentação Saudável'' fornece informações sobre a importância de todos os grupos de alimentos, vitaminas e reaproveitamento na hora da refeição.

Já o Marista Escola Social - Unidade Itapejara recebeu a certificação pelo protocolo de retorno às atividades presenciais, que incluiu kit entregues às famílias com informações sobre os cuidados necessários para a prevenção ao coronavírus.

Nathalie Santini Maia/Asimp