Estados e municípios têm até 30 de julho para aderirem ao programa Tempo de Aprender, do MEC

Até agora, 3.715 secretarias municipais e estaduais e a do Distrito Federal (66,3% do total) manifestaram interesse pela iniciativa

O programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC), está com o prazo de adesão aberto até esta quinta-feira (30). A iniciativa tem o objetivo de enfrentar as deficiências da alfabetização no país e conta com ações estruturadas em quatro eixos: formação continuada de profissionais da alfabetização; apoio pedagógico para a alfabetização; aprimoramento das avaliações da alfabetização; e a valorização dos profissionais da alfabetização.

As secretarias estaduais e municipais de Educação que quiserem aderir ao Tempo de Aprender precisam acessar este link e preencher um formulário com o e-mail e o CPF do respectivo secretário da pasta. É importante que os dados cadastrais do secretário municipal, estadual ou distrital de Educação estejam atualizados no sistema PDDE Interativo – a ferramenta do MEC utilizada para o repasse de recursos às secretarias e para apoio à gestão escolar.

Adesão

Até o momento, 3.715 secretarias estaduais e municipais e a do Distrito Federal manifestaram interesse em participar do programa. Isso representa 66,39% do total de secretarias de Educação no Brasil. Nessa contagem, 18 são das seguintes capitais: Aracaju; Belo Horizonte; Campo Grande; Cuiabá; Goiânia; João Pessoa; Macapá; Maceió; Manaus; Natal; Porto Alegre; Porto Velho; Rio Branco; Rio de Janeiro; Salvador; São Luís; Teresina e Vitória. Além do Distrito Federal, 11 secretarias estaduais também aderiram ao Programa, são elas: a de Goiás; de Minas Gerais; de Mato Grosso; do Pará; do Piauí; do Paraná; do Rio de Janeiro; de Rondônia; de Roraima; de Sergipe e do Tocantins.

Curso on-line

O Tempo de Aprender disponibiliza um curso on-line de formação continuada em práticas de alfabetização, com estratégias de ensino para o 1º e o 2º ano do ensino fundamental. Ele é destinado a professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e assistentes de alfabetização, que, neste caso, não dependem da adesão do ente federativo ao programa em si para se inscrever e participar do curso on-line. E, embora seja destinado a esse público, o curso também é aberto a gestores de redes educacionais, pais de alunos ou qualquer pessoa interessada no tema e que queira ter acesso ao conteúdo de formação. É importante destacar que o acesso é gratuito e basta se inscrever com os dados pessoais. O curso de formação continuada em práticas de alfabetização do MEC já registrou mais de 2,7 milhões de acessos e cerca de 245 mil inscrições. A carga horária é de 30 horas. Já o conteúdo, além de outras informações, podem ser conferidos na página do curso.

Asimp/Mec