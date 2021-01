Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de cursos técnicos presenciais de nível médio do IFPR

Foi lançado ontem (4) o edital do Processo Seletivo IFPR 2021 para ingresso em cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial. As inscrições podem ser feitas até 08 de fevereiro. A seleção será realizada por sorteio público, que será realizado de 01 a 03 de março. Do total de 3.015 vagas, 80% (oitenta por cento) são destinadas às políticas de inclusão social e 20% à ampla concorrência.

Os sorteios públicos serão realizados virtualmente para vagas dos campi de Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Em Londrina, são ofertadas 40 vagas para cada um dos seguintes cursos: Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio (Matutino) e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (Vespertino), com duração de 4 anos.

“O sorteio público para o preenchimento das vagas dos cursos técnicos é a opção mais segura e democrática que poderia ser tomada neste momento de pandemia, tendo em vista que a maioria dos candidatos é adolescente e seria arriscado fazer com que se deslocassem e se reunissem nos locais de prova, ainda que fossem tomados todos os cuidados que a situação exige”, comenta Amarildo Pinheiro Magalhães, pró-reitor de Ensino. “Além disso, o sorteio público coloca em nível de igualdade todos aqueles que buscam uma vaga nos cursos técnicos do Instituto Federal do Paraná”, conclui o pró-reitor.

Formas de oferta

Os cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial, são ofertados nas formas Integrada (oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental). Eles são organizados de modo que o estudante, a partir de única matrícula na Instituição, conclua o Ensino Médio juntamente a uma habilitação profissional técnica de nível médio) e Subsequente (oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Médio, conferindo habilitação profissional técnica de nível médio).

A distribuição das vagas nos diversos cursos e campi do IFPR e nas diferentes cotas de inclusão e ampla concorrência encontra-se no Anexo I e no Anexo II do edital, respectivamente.

*O Processo Seletivo para os cursos de graduação está previsto para maio de 2021 e levará em conta o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O candidato concorrerá com o score de sua preferência em qualquer um das provas referentes a 2017, 2018, 2019 ou 2020.

Mais informações em momento oportuno nos canais oficiais do IFPR.

Inclusão social

Assim como em anos anteriores, o Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas à inclusão social.

60% do total de vagas ofertadas são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita (R$ 1.567,50) e 50% serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e demais candidatos. No Anexo II do edital é possível conferir um quadro explicativo sobre o sistema de cotas adotado pelo IFPR.

Além das vagas acima descritas, o IFPR ainda destina 10% do total das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% do total das vagas aos candidatos autodeclarados indígenas; e 5% aos candidatos com deficiência. Os 20% restantes do total de vagas são destinados à ampla concorrência.

Sorteio público

O sorteio público para o preenchimento das 3.015 vagas do Processo Seletivo IFPR será realizado nos dias 01, 02 e 03 de março de 2021. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento virtual dos sorteios.

Inscrições

As inscrições, no valor de R$ 25, podem ser feitas até 08 de fevereiro.

Isenções

Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que comprove não poder arcar com tal ônus junto ao IFPR. A data limite para pedido de isenção é 29 de janeiro. Veja os detalhes no edital.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para ifpr2021@funtefpr.org.br.

Veja todos os detalhes na página do Processo Seletivo IFPR (http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2021/).

