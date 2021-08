Estão abertas as inscrições para o Sisu

Os candidatos interessados terão até amanhã (6) para realizarem a inscrição no portal do Sisu.

Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referentes ao segundo semestre de 2021. Os candidatos interessados terão até às 23 horas e 59 minutos de amanhã (6) para realizarem a inscrição no portal do Sisu.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Poderá participar do Sisu o estudante que tiver realizado o último Enem e obtido nota na redação maior que zero e que não tenha participado na condição de treineiro.

As inscrições para o Sisu devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico: http://sisu.mec.gov.br. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Será possível alterar as opções durante o período das inscrições. Os candidatos serão selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

Confira as etapas e as datas já definidas no calendário do Sisu 2021/2:

Período de inscrições: 3 a 6 de agosto;

Atualização da nota de corte: 4 a 6 de agosto;

Resultado: 10 de agosto;

Matrículas: 11 a 16 de agosto;

Manifestação da lista de espera: 10 a 16 de agosto; e

Convocação da lista de espera: 19 de agosto.

