Estudante de Londrina conquista bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática

Cerca de 1.200 participantes competiram durante dois dias em todo o Brasil

O estudante Gabriel Côrtes Lopes Garcia Sfreddo, do 7o ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Londrina, levou uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). A lista de alunos premiados foi divulgada na quarta-feira (09/02).

Em sua 43ª edição, as provas tiveram uma fase única e foram realizadas de forma remota nos dias 7 e 8 de fevereiro. Participaram cerca de 1.200 estudantes de todas as regiões do país.

Para o diretor Adriano Brollo, do Colégio Marista Londrina, a premiação do estudante é motivo de alegria: “É sempre uma grande satisfação quando um de nossos alunos é reconhecido pelos conhecimentos e aprendizados da sala de aula. Participar de eventos como esse é muito importante para desenvolver novas estratégias de raciocínio e ganhar experiência na resolução dos problemas matemáticos”.

A OBM

A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma competição realizada pela Associação Olimpíada de Matemática (AOBM) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) da qual podem participar alunos do Ensino Fundamental, Médio e Universitário de instituições públicas e privadas. O objetivo do evento é estimular a melhora do ensino da disciplina no país e descobrir jovens com altas habilidades matemáticas.

Luiza Lafuente/Asimp