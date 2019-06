Estudante do Anglo Londrinense vai representar o Brasil na Hungria

Jaziel Barros dos Santos é o único representante da Região Sul na competição

O aluno Jaziel Barros dos Santos, do 3º ano do Ensino Médio do Anglo Londrinense, vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia, de 14 a 21 de julho na Hungria. A Seleção Brasileira é formada por quatro estudantes classificados na Semana de Capacitação do Instituto Butantan, realizada em maio em São Paulo. Nesta etapa, participaram os dezesseis melhores alunos ranqueados na Olimpíada Brasileira de Biologia, onde Jaziel ficou em primeiro lugar, entre mais de 125 mil participantes.

Jaziel é o único representante da Região Sul do país na Seleção que irá para a Hungria. Os outros alunos são do Ceará e São Paulo.

Gosto pelo estudo

O jovem estudante de 16 anos sempre foi um aluno dedicado aos estudos e descobriu o gosto pela Biologia recentemente. Aluno do 3º ano do Ensino Médio do Anglo Londrinense, prestou vestibular este ano, como treineiro para Medicina. “Eu ainda não decidi se é Medicina mesmo que quero”, diz ele.

Sobre a última etapa que definiu sua ida para a Hungria, Jaziel conta que foi uma semana intensa de atividade. “Foram abordados praticamente todos os conteúdos. Nossas atividades eram realizadas das 8h às 17h no Instituto Butantan, mas como é uma área que gosto muito, não poderia estar em lugar melhor.”

Líder no Sul do país

O Colégio Londrinense e o Anglo Londrinense lideram as premiações entre as escolas do Sul do Brasil em Olimpíadas Científicas. Somente nos últimos quatro anos, foram conquistadas 1.205 medalhas nas diferentes competições, sendo 213 medalhas de ouro, 375 de prata, 464 de bronze e 153 de honra ao mérito.

“É uma grande conquista. Apenas quatro estudantes de todo o Brasil selecionados para o maior desafio mundial de biologia e o nosso aluno Jaziel se destaca entre os melhores. Diferente de outras escolas que correm atrás para recrutar talentos, o Colégio Londrinense forma adolescentes e jovens brilhantes, vencedores nas principais competições nacionais e internacionais, em todas as disciplinas”, afirma o diretor geral Eleazar Ferreira.